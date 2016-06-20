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    Слуцкий: «В матче с Уэльсом многое будет решать характер»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поделился своими ожиданиями перед матчем с Уэльсом.

    «Встречаются достойные друг друга команды. Все матчи в нашей группе проходят в равной борьбе, так что многое будет решать характер, какие-то нюансы, исполнительское мастерство.

    Все матчи на Евро-2016 были с взаимными шансами. Где-то обстоятельства сложились в нашу пользу, как это было против Англии, где-то против. По факту же мы должны выигрывать в заключительном матче, но, думаю, у соперника ситуация не легче. Ему ни в коем случае нельзя проигрывать.

    Эффективность наших атакующих действий может и должна быть выше, но не стоит забывать, что этот состав играет вместе совсем недолго. Уверен, сильные индивидуальные качества футболистов обязательно должны воплотиться в командное взаимодействие. Надеюсь, в завтрашней игре мы сможем порадовать болельщиков более качественным футболом, в том числе и в атаке», – заявил Слуцкий.

    Источник: УЕФА

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    20.06.2016 00:43
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 20 июня 2016, 13:43

      По факту Леня все что можно было уже проиграл.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 20 июня 2016, 10:36

      Хоть раз поставьте состав кого считаете нужным а не тех кого вам прикажут.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Colonist 20 июня 2016, 10:23

      у наших характера нет и не может быть! Жирные, зажравшиеся коммерсанты!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      Kaisla 20 июня 2016, 07:13

      ну что за фигня каждые 2 года ждешь их на чемпионатах смотришь 3 игры и писец((( хоть бы выиграли

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +271

      artem 81 20 июня 2016, 06:56

      просрете

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 20 июня 2016, 06:44

      хоть бы выиграли

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +68

      солмон 20 июня 2016, 03:23

      а характера то и нету...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      jx 20 июня 2016, 02:43

      Уйди, трус. ПОШЁЛ ВОН! Дай дорогу профи. ТЫ, жиртрест, НИЧЕГО не умееешь, ТОЛСТАЯ МРАЗЬ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      jx 20 июня 2016, 02:43

      Уйди, трус. ПОШЁЛ ВОН! Дай дорогу профи. ТЫ, жиртрест, НИЧЕГО не умееешь, ТОЛСТАЯ МРАЗЬ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      jx 20 июня 2016, 02:42

      Уйди, трус. ПОШЁЛ ВОН! Дай дорогу профи. ТЫ, жиртрест, НИЧЕГО не умееешь, ТОЛСТАЯ МРАЗЬ.

      0
      Ответить
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