Евро-2016. Швейцария и Франция сыграли вничью

Сборные Швейцарии и Франции сыграли вничью 0:0, которая устроила обе команды. Французы заняли первое место в группе, а швейцарцы получили прямую путевку в плей-офф.

Евро-2016. Групповой этап. Группа А. 3-й тур

Швейцария – Франция – 0:0 (0:0)

Швейцария: Соммер, Лихтштайнер, Эмболо (Сеферович, 74), Джака, Бехрами, Родригес, Джемайли, Мехмеди (Ланг, 86), Джуру, Шер, Шакири (Фернандес, 79).

Франция: Льорис, Жалле, Рами, Косиельни, Эвра, Кабай, Погба, Сиссоко, Коман (Пайе, 63), Гризманн (Матюиди, 77), Жиньяк.

Предупреждения: Рами, 25; Косиельни, 82.