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    Евро-2016. Швейцария и Франция сыграли вничью

    Сборные Швейцарии и Франции сыграли вничью 0:0, которая устроила обе команды. Французы заняли первое место в группе, а швейцарцы получили прямую путевку в плей-офф.

    Евро-2016. Групповой этап. Группа А. 3-й тур

    Швейцария – Франция – 0:0 (0:0)

    Швейцария: Соммер, Лихтштайнер, Эмболо (Сеферович, 74), Джака, Бехрами, Родригес, Джемайли, Мехмеди (Ланг, 86), Джуру, Шер, Шакири (Фернандес, 79).

    Франция: Льорис, Жалле, Рами, Косиельни, Эвра, Кабай, Погба, Сиссоко, Коман (Пайе, 63), Гризманн (Матюиди, 77), Жиньяк.

    Предупреждения: Рами, 25; Косиельни, 82.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2016 23:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 июня 2016, 06:24

      Договорняк!

      0
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      Рейтинг: +139

      palych1974 20 июня 2016, 03:56

      То, что было нужно и французам и швейцарцам...

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 20 июня 2016, 02:17

      Начались безголевые игры

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 20 июня 2016, 02:02

      Эх французы , разочаровали

      0
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 20 июня 2016, 00:48

      Называется Раскатали))

      0
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