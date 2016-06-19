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    «ПСЖ» выложит 9 миллионов за талант из Аргентины

    Полузащитник «Росарио Сентраль» Джовани Ло Сельсо, вероятнее всего, продолжит свою карьеру в «ПСЖ». По данным источника, сегодня утром 20-летний аргентинец прибыл в Париж для прохождения медобследования. В ближайшее время молодой хавбек должен будет подписать со своей новой командой контракт. Сумма сделки оценивается в 9,2 миллиона евро.

    Отметим, что активный интерес к игроку также проявляли «Манчестер Сити», «Боруссия» Дортмунд, «Ювентус», «Милан» и «Рома».

    В текущем сезоне Ло Сельсо в 23 матчах за «Росарио Сентраль» забил два гола и отметился шестью результативными передачами.

    Источник: L' Equipe

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    19.06.2016 18:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 20 июня 2016, 13:51

      За 2г+6п восемь было бы в аккурат, а 9 уже много.

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