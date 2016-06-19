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    Коулмэн: «Сборную России критиковали, но она играла с сильными соперниками»

    Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн поделился своими ожиданиями от матча против сборной России в заключительном туре группового этапа Евро-2016.

    – Не мне оценивать игру другой команды, ее форму. Россия – хорошая команда, но нас беспокоит своя сборная. Матч нужно выигрывать обеим командам. Потому будет непросто. Русских критиковали. Но они играли с сильными соперниками.

    – Что скажете болельщикам?

    – Делайте, что и раньше. Поддерживайте нас! Англичане подтвердят, что наши умеют болеть. Пусть все решается на поле. Футбол придумали, чтобы им наслаждаться. Нас здорово поддерживали. Пусть так и будет.

    Нас в игре с англичанами не устроило, как мы владели и распоряжались мячом.

    Игроки в отличном настроении. Проиграем или пройдем дальше, это не конец для данной сборной. У нее большой потенциал и возможности для развития. Выйдем на поле, без боязни, и постараемся проявить все, на что способны.

    Мы, конечно, читаем, что происходило. Но это касается небольшой группы. Большинство же нормальные болельщики.

    – Будете играть на ничью?

    – Не думаем о раскладах, сколько очков хватит. Главное сыграть, как хотим и пройти дальше.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.06.2016 17:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +76

      lebron777 19 июня 2016, 21:59

      пакуйте чемоданы Британцы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      robocop 19 июня 2016, 17:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а слабые это кто?Тринидад и Тобаго?Но не факт ,что и у них выиграют....

      -6
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