«Арсенал» планирует продлить контракт с Венгером еще на два сезона

Лондонский «Арсенал» готов предложить главному тренеру команды Арсену Венгеру новый контракт. Нынешнее соглашение 66-летенего специалиста с «канонирами» истекает летом 2017 года. Как сообщает источник, английский клуб намерен заключить сделку с французским тренером еще на два сезона.

Минувший сезон под руководством Венгера «Арсенал» закончил на второй строчке английской Премьер-лиги, уступив чемпиону «Лестеру» 10 очков.