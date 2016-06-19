«Арсенал» планирует продлить контракт с Венгером еще на два сезона

в этом году ему все сложнее будет закрепиться за топ 4...МЮ Маура,Челси Конте, Сити Гвардиолы , Ливер Клоппа, плюс Тоттенхем ,да Лестер не сильно скатится
Лондонский «Арсенал» готов предложить главному тренеру команды Арсену Венгеру новый контракт. Нынешнее соглашение 66-летенего специалиста с «канонирами» истекает летом 2017 года. Как сообщает источник, английский клуб намерен заключить сделку с французским тренером еще на два сезона.
Минувший сезон под руководством Венгера «Арсенал» закончил на второй строчке английской Премьер-лиги, уступив чемпиону «Лестеру» 10 очков.