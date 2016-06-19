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    «Арсенал» планирует продлить контракт с Венгером еще на два сезона

    Лондонский «Арсенал» готов предложить главному тренеру команды Арсену Венгеру новый контракт. Нынешнее соглашение 66-летенего специалиста с «канонирами» истекает летом 2017 года. Как сообщает источник, английский клуб намерен заключить сделку с французским тренером еще на два сезона.

    Минувший сезон под руководством Венгера «Арсенал» закончил на второй строчке английской Премьер-лиги, уступив чемпиону «Лестеру» 10 очков.

    Источник: Mirror.co.uk

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    19.06.2016 16:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +69

      tembot07 19 июня 2016, 21:22

      в этом году ему все сложнее будет закрепиться за топ 4...МЮ Маура,Челси Конте, Сити Гвардиолы , Ливер Клоппа, плюс Тоттенхем ,да Лестер не сильно скатится

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