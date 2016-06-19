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    Радимов: «Эфиры на «Матч ТВ» – это жесткач!»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказал мнение по поводу работы телеэкспертом «Матч ТВ» по ходу чемпионата Европы-2016.

    «В 1996 году, перейдя из ЦСКА в испанскую «Сарагосу», на одной из первых тренировок поймал себя на мысли: «Хрен ли ты тут делаешь?» И первое желание было купить билет и срочно вернуться на Родину! После первого эфира в парижской студии «Матч ТВ» было абсолютно тоже самое! Пффф... Ну, скажу вам, друзья, эфиры на «Матч ТВ» – это жесткач! Но какой прекрасный опыт! Свобода самовыражения и честность! И это объединяет их с футболом! Со временем ты понимаешь, что ко всему можно привыкнуть, более того, получать огромное удовольствие от того, что делаешь – тем более, когда тебя окружают позитивные люди, с отличным чувством юмора и настоящие профессионалы! И да, здесь, как в футболе, команда – это не только игроки и тренер, но и целый штат людей, работающих на успех!

    Спасибо тем, кто был со мной в кадре (соведущим – о какое слово я теперь знаю) но еще большее спасибо тем, кто делает невидимую работу за картинкой! Редакторы, режиссеры, операторы, продюсеры, администраторы, гримeры, звукорежиссеры, осветители! Вы – крутые! В общем, спасибо Матч-ТВ за ещe один урок командной игры, урок честности и урок свободы! И спасибо Тине Канделаки за приглашение на эти эфиры! И уж если на то пошло – ребятам премию после окончания Евро-2016 за отличную работу!» – сообщил Радимов.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    19.06.2016 09:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 июня 2016, 14:36

      Канал отвратительны, как по техническим параметрам (отвратительная цифровая картинка), так и по подбору комментаторов! Комментаторы занимаются чем угодно, но не комментарием матча-плоский юмор до ужаса, описание детства футболистов и их родителей, идолопоклонничество Акинфееву и других распиаренных звезд! Лучше уж без комментаторов с обычным шумовым фоном стадиона!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      людмила малетина 19 июня 2016, 11:51

      канал можно судить по комментаторам -если комментирует Орлов- значит не хватает комментаторов Проведите опрос хочет ли кто-нибудь его слушать ! Я сама из Питера и многие мои знакомые отключают звук когда он ведет матч ! Все его комментарии предсказуемы на 100 проц Позор Позор Сколько ждать еще завершения его трудовой деятельности! Уступи место молодым!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 июня 2016, 11:35

      Лизнул Тине

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 19 июня 2016, 10:44

      Дааа, эфиры на Мачт ТВ это жесткач... Кто знает, тот поймёт.

      1
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