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    Швейцария и Франция поспорят за первую строчку группы А

    19 июня пройдет поединок третьего тура группового этапа Евро-2016, в котором хозяйка турнира сборная Франции на стадионе «Парк де Пренс» в Лилле сыграет с командой Швейцарии. Подопечные Дидье Дешама ранее провели два тяжелых матча, в которых сумели выиграть у своего соперника лишь на последних минутах. Швейцарцам же, победившим в первой игре албанцев, во второй встрече с Румынией оставалось довольствоваться лишь ничьей. Сегодняшний поединок обещает быть интересным, так как победившая команда гарантированно займет первое место в группе А.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2016 21:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -8

      halk1981 19 июня 2016, 21:48

      румыны давай

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 19 июня 2016, 21:15

      Швейцарцам ещё второе вряд ли удержать ...
      Румыны -вперёд !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      МашкинаЛяжка 19 июня 2016, 11:29

      Ничья устраивает обе команды, так то особо попу рвать никто не будет)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Пчела 672 19 июня 2016, 10:09

      Ну посмотрим)) на что на самом деле способны швейцарцы))

      2
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