Шпрыгин: «На вопрос про доход ответил: «12 тысяч»

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин рассказал об одном из эпизодов полицейского допроса. Напомним, Шпрыгин и другие представители ВОБ были задержаны французскими властями после фанатских беспорядков в Марселе во время Евро-2016.

«Меня спросили: «Месье Шпрыгин, какой у тебя доход?»

И я, чтобы не было никаких вопросов, ответил: «12 тысяч евро». Они переспросили несколько раз – да, говорю, 12 тысяч. И тогда главный полицейский в том кабинете сказал, что, наверное, ошибся с профессией.

Все засмеялись и сказали мне: «Премного извините, но вам придется на ночь остаться в нашем «отеле». Я понимал, что арест истекает 16 июня, в 6.30 утра, с момента остановки в Каннах автобуса. Я был абсолютно спокоен, в событиях в старом порту Марселя не участвовал, и чтобы мне что-то предъявили, нужны веские основания», – сказал Шпрыгин.