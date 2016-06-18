Шпрыгин: «В кабинете следователя стоял запах гидропоники. Я спросил: «Что, ребята, дуете?»

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин рассказал о своем пребывании в главном полицейском управлении Марселя, куда его и других представителей ВОБ отвезли после задержания на въезде в Лилль.

«Нас стали разводить по кабинетам для проведения следственных действий. Меня привели в один такой, где стоял страшный запах гидропоники.

Сначала с улыбкой спросил полицейских: «Что, ребята, дуете?». Они сказали, что у них тут отдел по борьбе с наркотиками, и сегодня конфисковали 70 кило марихуаны, вот в шкафу она и стоит.

Я снова поинтересовался – сами-то не употребляете? Потому что у нас в России полицейские каждые три месяца сдают анализы.

И дальше мы общались предельно вежливо и корректно. Меня знали, называли мистером-твиттером и хотели посмотреть айфон. А что взломать его, что конфисковать сложно. Это я знаю по своему опыту – когда четыре года назад в офис ВОБа приходили подмосковные полицейские по делу о стрельбе из пейнтбольных ружей в футболистов «Динамо». Оргтехнику тогда забрали, а телефоны не тронули. Кроме того, я помнил о споре компании Apple и ЦРУ.

В общем, в итоге просто открыл телефон и с рук показал фотокарточки из Марселя, ничего такого их не заинтересовало», – сказал Шпрыгин.