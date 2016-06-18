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  • Шпрыгин: «В кабинете следователя стоял запах гидропоники. Я спросил: «Что, ребята, дуете?»

Шпрыгин: «В кабинете следователя стоял запах гидропоники. Я спросил: «Что, ребята, дуете?»

18 июня 2016, 21:24
6

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин рассказал о своем пребывании в главном полицейском управлении Марселя, куда его и других представителей ВОБ отвезли после задержания на въезде в Лилль.

«Нас стали разводить по кабинетам для проведения следственных действий. Меня привели в один такой, где стоял страшный запах гидропоники.

Сначала с улыбкой спросил полицейских: «Что, ребята, дуете?». Они сказали, что у них тут отдел по борьбе с наркотиками, и сегодня конфисковали 70 кило марихуаны, вот в шкафу она и стоит.

Я снова поинтересовался – сами-то не употребляете? Потому что у нас в России полицейские каждые три месяца сдают анализы.

И дальше мы общались предельно вежливо и корректно. Меня знали, называли мистером-твиттером и хотели посмотреть айфон. А что взломать его, что конфисковать сложно. Это я знаю по своему опыту – когда четыре года назад в офис ВОБа приходили подмосковные полицейские по делу о стрельбе из пейнтбольных ружей в футболистов «Динамо». Оргтехнику тогда забрали, а телефоны не тронули. Кроме того, я помнил о споре компании Apple и ЦРУ.

В общем, в итоге просто открыл телефон и с рук показал фотокарточки из Марселя, ничего такого их не заинтересовало», – сказал Шпрыгин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия
Комментарии (6)
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Сергей Свояк
1466275236
Профессионал, по запаху определил тип наркотика...
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АлёшкА91
1466275477
веселый тип
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Artemon9
1466281284
Откуда он знает как пахнет гидропоник
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Ден 781
1466289298
Жубер был ?
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Lenine
1466296824
"А я гляжу вы тут все мо-лод-цы"(с)
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