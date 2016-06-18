Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шпрыгин: «В кабинете следователя стоял запах гидропоники. Я спросил: «Что, ребята, дуете?»

    Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин рассказал о своем пребывании в главном полицейском управлении Марселя, куда его и других представителей ВОБ отвезли после задержания на въезде в Лилль.

    «Нас стали разводить по кабинетам для проведения следственных действий. Меня привели в один такой, где стоял страшный запах гидропоники.

    Сначала с улыбкой спросил полицейских: «Что, ребята, дуете?». Они сказали, что у них тут отдел по борьбе с наркотиками, и сегодня конфисковали 70 кило марихуаны, вот в шкафу она и стоит.

    Я снова поинтересовался – сами-то не употребляете? Потому что у нас в России полицейские каждые три месяца сдают анализы.

    И дальше мы общались предельно вежливо и корректно. Меня знали, называли мистером-твиттером и хотели посмотреть айфон. А что взломать его, что конфисковать сложно. Это я знаю по своему опыту – когда четыре года назад в офис ВОБа приходили подмосковные полицейские по делу о стрельбе из пейнтбольных ружей в футболистов «Динамо». Оргтехнику тогда забрали, а телефоны не тронули. Кроме того, я помнил о споре компании Apple и ЦРУ.

    В общем, в итоге просто открыл телефон и с рук показал фотокарточки из Марселя, ничего такого их не заинтересовало», – сказал Шпрыгин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.06.2016 21:24
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +67

      Lenine 19 июня 2016, 03:40

      "А я гляжу вы тут все мо-лод-цы"(с)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2209

      Ден 781 19 июня 2016, 01:34

      Жубер был ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Artemon9 18 июня 2016, 23:21

      Откуда он знает как пахнет гидропоник

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 18 июня 2016, 21:44

      веселый тип

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 18 июня 2016, 21:40

      Профессионал, по запаху определил тип наркотика...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -44

      GR3S > Сергей Свояк 18 июня 2016, 21:46

      Круче. Не тип, а способ выращивания.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11