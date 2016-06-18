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    Ветер повредил крышу строящегося стадиона «Зенита», высотные работы прекращены

    Строящийся в Санкт-Петербурге стадион «Зенита» был поврежден сильным порывом ветра, который сорвал 300 квадратных метров кровли. Об этом сообщил генеральный директор компании «Инжтрансстрой-СПБ» Виталий Лазуткин.

    «Ущерб – 300 квадратных метров подшива свеса карниза кровли. Конструкция не была закреплена, велся монтаж. Произошло частичное обрушение локального участка, дальше обрушение не происходит, никто не пострадал. Ущерб возместит субподрядчик, потому что он допустил некоторую неосторожность. При этом у нас форс-мажорный ветер: мы не ожидали таких порывов, это у нас впервые. Мы внимательно осмотрели оставшиеся конструкции, все в штатном режиме, высотные работы прекращены.

    Это не несущая конструкция, это не конструкция, влияющая на безопасность здания», – сказал Лазуткин.

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    Источник: Р-Спорт

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    18.06.2016 20:00
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 20 июня 2016, 13:39

      опять воруют,точнее уже своровали,теперь списывают

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      SERGEI.S71 19 июня 2016, 15:35

      Пару, тройку миллиардов на саморезы, чтобы жестянку на место вернуть.
      А ветер да, откуда он возмётся, ведь стадион то рядом с заливом построен. А на заливе всегда штиль))) Потому и дамбу построили, чтобы штиль был...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 19 июня 2016, 15:11

      Срочно выделить 4 миллиарда рублей из фонда больных раком.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +38

      6pbIH > Loko_Roma 20 июня 2016, 11:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ахахахахах)))

      -5
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      Рейтинг: +368

      mik1954 19 июня 2016, 09:39

      Не понос, так золотуха...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 19 июня 2016, 08:23

      ... и после данного инцидента стоимость строительства стадиона вырастет ещё на 3,5млрд, а пукан "за бомжей всей параши" не выдержал.

      0
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      ...
      Рейтинг: +7797

      BarStep > Apocalypse 19 июня 2016, 10:19

      Ваши стадионы строят и покупают игроков на ваши пожертвования, подконтрольные вам. Примитивные, где вас только учат?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse > BarStep 19 июня 2016, 10:27

      Я не знаю, где вас учат, а строительство этой "жестяной" банки уже всех смешит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 июня 2016, 08:10

      ветер с моря дул

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 19 июня 2016, 07:00

      Невезуха прям....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +147

      udavMike 19 июня 2016, 01:12

      то понос,то золотуха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      KorolShut 19 июня 2016, 00:43

      еще миллиард долларов этому хлопцу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Artemon9 18 июня 2016, 23:16

      Повод, чтобы сп...дить еще бабла

      3
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