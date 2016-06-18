Депортированные фанаты прибыли в Москву, их встречают полиция и ОМОН

Российские болельщики, выдворенные из Франции за участие в беспорядках, вернулись в Россию.

Самолет с 20 представителями Всероссийского объединения болельщиков прибыл в аэропорт Шереметьево. Напомним, в числе депортированных – глава ВОБ Александр Шпрыгин, который подтвердил факт возвращения в Россию, написав на своей странице в Twitter: «Здравствуй, дом родной».

Сообщается, что что возле аэропорта находится автозак, а фанатов ждут десять полицейских и три сотрудника ОМОНа.

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