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Депортированные фанаты прибыли в Москву, их встречают полиция и ОМОН

18 июня 2016, 19:25
19

Российские болельщики, выдворенные из Франции за участие в беспорядках, вернулись в Россию.

Самолет с 20 представителями Всероссийского объединения болельщиков прибыл в аэропорт Шереметьево. Напомним, в числе депортированных – глава ВОБ Александр Шпрыгин, который подтвердил факт возвращения в Россию, написав на своей странице в Twitter: «Здравствуй, дом родной».

Сообщается, что что возле аэропорта находится автозак, а фанатов ждут десять полицейских и три сотрудника ОМОНа.

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Источник: Р-Спорт
Чемпионат Европы Россия
Комментарии (19)
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vladimir-7
1466267980
Повезут досиживать в СИЗО?
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kykyi
1466271257
Увидел автозак и отписался "Здравствуй, дом родной", точно уголовники.
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edw7777
1466275799
Тюрьма тебе дом родной. Позор нации!!!
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Дон Посей
1466279629
Нет. они сами пожелали уехать раньше и на-шару, чтобы 22 июня в аэропортах Франции в давку не попасть...
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Виталий1
1466280298
Я думал их поклонник Лебедев организует им встречу с оркестром и цыганами.
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Artemon9
1466281109
Они посмотрели большую часть матчей сб.России. если серьёзно, то надо было их отвезти куда-то и навалять как следует
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Shamil Muhammadov
1466282899
В отличии от игроков за болельщиков не стыдно. Молодцы
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bandini
1466283667
Надо было с оркестром и цветами встречать.
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Пчела 672
1466284565
Зря, если бы были виноваты, их точно никто бы не отпустил, так что езжайте домой товарищи полицаи)) не трогайте честных людей их и так за свой счёт с Евро турнули))
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Виталий1
1466349780
Ну вот началось! Я в Европе работаю и смотрю прессу разных стран. Как только козлы попались, так тут же снова воспламенилась постоянно тлеющая тема, как в России встречают гостей. А именно о б издевательстве на пограничном контроле в аэропортах (для нас-то это не издевательство - мы привыкшие), об угрюмом хамстве российского сервиса, о бандитах, рыскающих по улицам в поисках жертв, особенно похожих на геев.... И вот сегодня рвануло - The Guardian написал, что среди якобы агрессивных недоумков были замечены люди, связанные с официальными российскими силовыми структурами. Действия этих банд носили явно организованный характер и отличались боевым профессионализмом.... Упоминается совместное фотографирование Президента России с косноязычным главарём недоумков, также выдворенным из Франциии... В общем, когда пропагандистская подготовка среди "простого" (и простейшего) населения будет проведена, должен прозвучать притворно заботливый голосок из-за океана - "Ну что, кто-то ещё собирается в Россию на ЧМ! Там Праздника не будет, там вас война против туристов ждёт! Давайте лучше к нам." И тогда уже точно сомнений ни у кого не будет. Хорошо шрыгины поработали! На кого только?
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