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    Депортированные фанаты прибыли в Москву, их встречают полиция и ОМОН

    Российские болельщики, выдворенные из Франции за участие в беспорядках, вернулись в Россию.

    Самолет с 20 представителями Всероссийского объединения болельщиков прибыл в аэропорт Шереметьево. Напомним, в числе депортированных – глава ВОБ Александр Шпрыгин, который подтвердил факт возвращения в Россию, написав на своей странице в Twitter: «Здравствуй, дом родной».

    Сообщается, что что возле аэропорта находится автозак, а фанатов ждут десять полицейских и три сотрудника ОМОНа.

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    Источник: Р-Спорт

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    18.06.2016 19:25
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 19 июня 2016, 18:23

      Ну вот началось! Я в Европе работаю и смотрю прессу разных стран. Как только козлы попались, так тут же снова воспламенилась постоянно тлеющая тема, как в России встречают гостей. А именно о б издевательстве на пограничном контроле в аэропортах (для нас-то это не издевательство - мы привыкшие), об угрюмом хамстве российского сервиса, о бандитах, рыскающих по улицам в поисках жертв, особенно похожих на геев.... И вот сегодня рвануло - The Guardian написал, что среди якобы агрессивных недоумков были замечены люди, связанные с официальными российскими силовыми структурами. Действия этих банд носили явно организованный характер и отличались боевым профессионализмом.... Упоминается совместное фотографирование Президента России с косноязычным главарём недоумков, также выдворенным из Франциии... В общем, когда пропагандистская подготовка среди "простого" (и простейшего) населения будет проведена, должен прозвучать притворно заботливый голосок из-за океана - "Ну что, кто-то ещё собирается в Россию на ЧМ! Там Праздника не будет, там вас война против туристов ждёт! Давайте лучше к нам." И тогда уже точно сомнений ни у кого не будет. Хорошо шрыгины поработали! На кого только?

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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 19 июня 2016, 00:16

      Зря, если бы были виноваты, их точно никто бы не отпустил, так что езжайте домой товарищи полицаи)) не трогайте честных людей их и так за свой счёт с Евро турнули))

      0
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      Рейтинг: -16

      bandini 19 июня 2016, 00:01

      Надо было с оркестром и цветами встречать.

      0
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      Рейтинг: +51

      Shamil Muhammadov 18 июня 2016, 23:48

      В отличии от игроков за болельщиков не стыдно. Молодцы

      -3
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 > Shamil Muhammadov 19 июня 2016, 12:58

      За болельщиков не стыдно, а за фанантское быдло - а по сути околофутбольных бандитов - стыдно. Они страну на весь мир опозорили.

      0
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      Рейтинг: +30

      Artemon9 18 июня 2016, 23:18

      Они посмотрели большую часть матчей сб.России. если серьёзно, то надо было их отвезти куда-то и навалять как следует

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      Рейтинг: +517

      Виталий1 18 июня 2016, 23:04

      Я думал их поклонник Лебедев организует им встречу с оркестром и цыганами.

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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 18 июня 2016, 22:53

      Нет. они сами пожелали уехать раньше и на-шару, чтобы 22 июня в аэропортах Франции в давку не попасть...

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      Рейтинг: +1101

      edw7777 18 июня 2016, 21:49

      Тюрьма тебе дом родной. Позор нации!!!

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      Рейтинг: +9

      gunduzaqayev 18 июня 2016, 21:18

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 18 июня 2016, 21:13

      Везде бардак

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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > bumer_moscow 19 июня 2016, 00:21

      Ну, особенно на Крестовском Острове.

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