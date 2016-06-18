Депортированные фанаты прибыли в Москву, их встречают полиция и ОМОН

Ну вот началось! Я в Европе работаю и смотрю прессу разных стран. Как только козлы попались, так тут же снова воспламенилась постоянно тлеющая тема, как в России встречают гостей. А именно о б издевательстве на пограничном контроле в аэропортах (для нас-то это не издевательство - мы привыкшие), об угрюмом хамстве российского сервиса, о бандитах, рыскающих по улицам в поисках жертв, особенно похожих на геев.... И вот сегодня рвануло - The Guardian написал, что среди якобы агрессивных недоумков были замечены люди, связанные с официальными российскими силовыми структурами. Действия этих банд носили явно организованный характер и отличались боевым профессионализмом.... Упоминается совместное фотографирование Президента России с косноязычным главарём недоумков, также выдворенным из Франциии... В общем, когда пропагандистская подготовка среди "простого" (и простейшего) населения будет проведена, должен прозвучать притворно заботливый голосок из-за океана - "Ну что, кто-то ещё собирается в Россию на ЧМ! Там Праздника не будет, там вас война против туристов ждёт! Давайте лучше к нам." И тогда уже точно сомнений ни у кого не будет. Хорошо шрыгины поработали! На кого только?
Российские болельщики, выдворенные из Франции за участие в беспорядках, вернулись в Россию.
Самолет с 20 представителями Всероссийского объединения болельщиков прибыл в аэропорт Шереметьево. Напомним, в числе депортированных – глава ВОБ Александр Шпрыгин, который подтвердил факт возвращения в Россию, написав на своей странице в Twitter: «Здравствуй, дом родной».
Сообщается, что что возле аэропорта находится автозак, а фанатов ждут десять полицейских и три сотрудника ОМОНа.
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