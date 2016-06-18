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    Вице-президент «Лестера»: «Думаю, Варди останется»

    Вице-президент «Лестера» Айаватт Сривадханапрабха прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Джейми Варди в «Арсенал».

    «Новости будут очень скоро, но я думаю, что он станется. Думаю, так и будет, посмотрим.

    Нам нужно построить команду. Мы продолжаем верить в то, что может добиться чего-то особенного в АПЛ и Лиге чемпионов.

    Лига чемпионов станет для «Лестера» чем-то удивительным, так что давайте дождемся. «Лестер» – андердог, и мы все еще можем играть как андердог», – сказал Сривадханапрабха.

    Источник: Daily Mail

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    18.06.2016 19:08
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