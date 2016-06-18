Мутко: «Мы потеряли шесть–семь лет. Надо понять, что мы должны делать»

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко поделился размышлениями о состоянии российского футбола.

«После Евро мы должны изменить стратегические подходы к футболу. Надо понять, что мы должны сделать. Да, мы потеряли шесть–семь лет, постояли на месте, но сейчас у нас есть концептуальные подходы, будет новая система по поиску талантов. Нужно, чтобы у футбола была экономика», – сказал Мутко.

Также чиновник рассказал о своих ожиданиях от матча сборной России против Уэльса.

«Сборной России предстоит ключевой матч. Это тест для нас всех, который даст ответ о состоянии российского футбола на данный момент. Как говорится – счет на табло.

Драматизировать, политизировать, давать резких оценок не надо. Нам по-крупному для себя надо ответить на вопрос, на каком уровне находимся, если словакам проигрываем.

Парни прежде всего должны себе дать ответ на этот вопрос, если у них есть спортивные, а не экономические амбиции. Но упрекать ребят нельзя – все стараются, бьются, у нас шикарная команда, для которой настает момент истины».

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