Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мутко: «Мы потеряли шесть–семь лет. Надо понять, что мы должны делать»

Мутко: «Мы потеряли шесть–семь лет. Надо понять, что мы должны делать»

18 июня 2016, 19:00
51

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко поделился размышлениями о состоянии российского футбола.

«После Евро мы должны изменить стратегические подходы к футболу. Надо понять, что мы должны сделать. Да, мы потеряли шесть–семь лет, постояли на месте, но сейчас у нас есть концептуальные подходы, будет новая система по поиску талантов. Нужно, чтобы у футбола была экономика», – сказал Мутко.

Также чиновник рассказал о своих ожиданиях от матча сборной России против Уэльса.

«Сборной России предстоит ключевой матч. Это тест для нас всех, который даст ответ о состоянии российского футбола на данный момент. Как говорится – счет на табло.

Драматизировать, политизировать, давать резких оценок не надо. Нам по-крупному для себя надо ответить на вопрос, на каком уровне находимся, если словакам проигрываем.

Парни прежде всего должны себе дать ответ на этот вопрос, если у них есть спортивные, а не экономические амбиции. Но упрекать ребят нельзя – все стараются, бьются, у нас шикарная команда, для которой настает момент истины».

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

Источник: ТАСС
Чемпионат Европы Россия Мутко Виталий
Комментарии (51)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
diadushka
1466266185
Для начала стоило бы поменять министра спорта.......
Ответить
Kollljan
1466266227
Уровень российского футбола на уровне сборной всегда был ниже плинтуса. И будет таковым впредь, пока у руля нашего футбола будут находиться чиновники, никакого отношения к футболу не имеющие. Мутко он кто, футболист в прошлом?
Ответить
АртурZaСМ
1466266235
Долой лимит и будет результат, пусть кровью и потом занимают место под солнцем , а не благодаря паспорту РФ...
Ответить
FANS86
1466266841
уйди в отставку!!!
Ответить
FANS86
1466266926
О, мне мутко минусанул походу)))))
Ответить
Ростов - чемпион 2017
1466267565
Надо было раньше думать, развалил весь российский спорт..... (((
Ответить
alex1951
1466267588
Мутько! Начни с себя,освободи место.Ты в футболе разбираешься,что свинья в апельсинах. Вот мячи подавать,да это твое.Реформатор хренов. Экономика говоришь? Мало бабла с тем же Капелло поветру пустили....свои бы ты так не разбазаривал! Уходи!Тошнит от тебя...Пивасик он хлебал с игрулями ,видите ли,тьфу!
Ответить
GR3S
1466269412
Думаете следующий будет лучше? Чет я сомневаюсь.
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1466271063
Какую пользу приносят наши футболисты для развития России? Молодые ученые приносят больше пользы, а зарплаты у них не такие космические, как у доморощенных футболистов. Почему государство ставить футбол в приоритет , если люди на стадионы не ходят? Кто за Мутко писал кандидатскую по экономике, если он даже не смог сдать кандидатский минимум?
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1466271269
Мутко, Зурабов, Кох, Фурсенко-- что не фамилия, плеваться тянет. Лучшие друзья Путина.
Ответить
Главные новости
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
Агент Дзюбы сказал, чем игрок может помочь «Спартаку»
10:38
Участник ЧМ-2026 анонсировал товарищеский матч против России
10:21
1
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
В ЦСКА сказали, могли ли назначить Гусева вместо Игдисамова
09:56
Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»
09:38
2
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
09:26
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
4
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
4
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+