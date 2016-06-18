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    На стадионе «Крестовский» засеяли газон

    На стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге, который станет домашней ареной «Зенита», был засеян футбольный газон. Об этом сообщает пресс-служба стадиона.

    «Ожидаем, что через две-три недели, в зависимости от погодных условий, пойдут всходы и поле заметно позеленеет. Дожди, которые сейчас идут в Петербурге, нам только помогают: в ближайшие две недели семенам нужно быть в мокрой среде, после чего они набухают и прорастают. После того, как трава прорастет, ей будет оказан должный уход. Системы полива и другие инженерные системы внутри футбольного поля полностью смонтированы, они уже работают», – сказал Алексей Угрюмов, руководитель проектов департамента строительства субподрядной организации.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.06.2016 18:02
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -22

      Cobold 20 июня 2016, 11:59

      Через неделю скажут, что расходы на посев возросли и нужно ещё денег.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 18 июня 2016, 20:01

      Позитивная новость.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 18 июня 2016, 18:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      блин редакторы,не крестовский а бомжатский он называется)

      -4
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      папа сибиряк 18 июня 2016, 18:03

      не удивлюсь если это будит конопля )

      1
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      Рейтинг: -44

      GR3S > папа сибиряк 18 июня 2016, 19:09

      Хаха. Ну да, только с ней и окупится )

      6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > папа сибиряк 18 июня 2016, 19:57

      А в ложах установят кальяны, которые уже закупили на выделенные бабки

      3
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