Головин: «Критика в мой адрес? С ней согласен – мне нужно смелее играть»

Полузащитник сборной России Александр Головин поделился мнением о критике в свой адрес.

– Очень рад, что меня вызвали на этот турнир. Очень хочется показать хороший результат командный. Будем стараться все для этого сделать.

– Что не получается у команды и лично у вас? Как реагируете на критику?

– Сделал выводы, что нужно смелее играть. С критикой, конечно, я согласен, мало что получалось. Все по делу сказано.