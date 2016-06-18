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    Головин: «Критика в мой адрес? С ней согласен – мне нужно смелее играть»

    Полузащитник сборной России Александр Головин поделился мнением о критике в свой адрес.

    – Очень рад, что меня вызвали на этот турнир. Очень хочется показать хороший результат командный. Будем стараться все для этого сделать.

    – Что не получается у команды и лично у вас? Как реагируете на критику?

    – Сделал выводы, что нужно смелее играть. С критикой, конечно, я согласен, мало что получалось. Все по делу сказано.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.06.2016 16:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 18 июня 2016, 18:07

      Сашку на поле! Критика есть, но скажите кто не достоит критики в сборной?
      И неважно, что Игнашевич ни одной передачи не сделал длинной, зато он рекорды бьет по количеству проведенных матчей за сборную.
      Головин играл бы лучше, если бы чувствовал надежное плечо своих более старших партнеров.

      -1
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      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 18 июня 2016, 17:07

      Что-то у нас не так- в Европе, в этом возрасте, уже состоявшиеся игроки, а у нас до 25 лет все в "подающих надежды" ходят.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 18 июня 2016, 16:26

      Мужик, не то, что некоторые.

      1
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 > Тraumtanzеr 19 июня 2016, 00:07

      Как раз до мужика то маленько не дотягивает. Ну даст бог всё парня ждёт впереди. Но то, что признаёт уже отрадно.

      0
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 18 июня 2016, 16:13

      Ну так пора бы уже собраться и в бой! Сколько можно лясы то точить? Всю психику стране испортили!

      4
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Пчела 672 18 июня 2016, 16:20

      Солидарен с вами! Саша, надо не признавать критику, а внимать ей и играть куда смелей! Раз можешь - значит должен!

      3
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