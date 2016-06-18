Головин: «Критика в мой адрес? С ней согласен – мне нужно смелее играть»

Сашку на поле! Критика есть, но скажите кто не достоит критики в сборной?
И неважно, что Игнашевич ни одной передачи не сделал длинной, зато он рекорды бьет по количеству проведенных матчей за сборную.
Головин играл бы лучше, если бы чувствовал надежное плечо своих более старших партнеров.
Полузащитник сборной России Александр Головин поделился мнением о критике в свой адрес.
– Очень рад, что меня вызвали на этот турнир. Очень хочется показать хороший результат командный. Будем стараться все для этого сделать.
– Что не получается у команды и лично у вас? Как реагируете на критику?
– Сделал выводы, что нужно смелее играть. С критикой, конечно, я согласен, мало что получалось. Все по делу сказано.