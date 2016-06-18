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    Кержаков полетит с «Зенитом» на первый сбор

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков прошел медицинское обследование и вместе с командой полетит на первый сбор в Австрию, который начнется 20 июня. Напомним, 30 июня истекает срок действия соглашения между форвардом и петербургским клубом.

    «Кержаков прошел медицинское обследование вместе с другими игроками команды. Нападающий вместе с командой полетит на первый тренировочный сбор», – сообщает источник, близкий к ситуации.

    Источник: ТАСС

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    18.06.2016 15:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14

      MastaRave 18 июня 2016, 23:30

      Не пойму что делает кокорин в Зените и в сборной России. Лучше бы Кержа взяли

      6
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    • ...
      Рейтинг: +11227

      alp 18 июня 2016, 18:29

      С возвращением , Александр!!!!!!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > alp 18 июня 2016, 20:01

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      2
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