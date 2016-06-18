Кержаков полетит с «Зенитом» на первый сбор

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков прошел медицинское обследование и вместе с командой полетит на первый сбор в Австрию, который начнется 20 июня. Напомним, 30 июня истекает срок действия соглашения между форвардом и петербургским клубом.

«Кержаков прошел медицинское обследование вместе с другими игроками команды. Нападающий вместе с командой полетит на первый тренировочный сбор», – сообщает источник, близкий к ситуации.