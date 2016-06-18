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    Португалия и Австрия сойдутся в очном противостоянии в поисках первой победы на Евро

    18 июня состоится матч второго тура Евро-2016 между сборными Португалии и Австрии. Обе команды провалились в первом круге, потеряв очки. Так, Австрия уступила Венгрии (0:2), а португальцы сыграли вничью с Исландией (1:1).

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.06.2016 20:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +39

      sintetic 18 июня 2016, 21:37

      Роналду за сборную не ахти, я думаю Нани сегодня дубль сделает.

      0
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 18 июня 2016, 13:40

      СЕГОДНЯ БОРЬБА ГИГАНТОВ ФУТБОЛЬНОГО МИРА!!!!ГОТОВТЕСЬ К СПЕКТАКЛЮ БОЛЬШИХ АРТИСТОВ!!!!!В ГЛАВНОЙ РОЛИ КРИШТИАН РОНАЛЬДУ И МЕЛКИЕ АРТИСТЫ МАССОВОК!!!

      2
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      Рейтинг: +10

      Artemka333 18 июня 2016, 13:26

      Португалия постарается )

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 18 июня 2016, 12:39

      Или ничья, или выиграет тот кто забьёт первым.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      alexfor 18 июня 2016, 12:04

      австрии удачи

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 июня 2016, 11:27

      австрия,вперед

      1
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      Рейтинг: +11

      cojee 18 июня 2016, 10:57

      или посмотреть бесплатно и без регистрации на сайте матч тв

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