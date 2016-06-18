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    Мората: «Привык смотреть матчи сборной по телевизору»

    Нападающий сборной Испании Альваро Мората поделился впечатлениями после победы в матче второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Турции (3:0). В этой игре он забил два гола.

    «Я очень доволен тем, как мы провели этот матч, доволен голами и счастлив быть здесь.

    Я много раз говорил о том, что привык смотреть матчи сборной по телевизору, а теперь моя мечта быть с командой и играть за нее сбылась.

    Говорили, что нападающие мало забивают, но в этом матче все сложилось хорошо, и мы усердно и организованно работали, чтобы забить. Самое важное состоит в том, что мы не думаем о себе как о фаворитах. Здесь чудесная атмосфера, мы отлично себя чувствуем, и вы можете видеть это на поле», – сказал Мората.

    Источник: УЕФА

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    18.06.2016 00:30
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