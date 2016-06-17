Орлов: «Один англичанин в коме, болельщик. Как думаете, поедут англичане на ЧМ в Россию?»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о беспорядках в Марселе с участием болельщиков сборных России и Англии.

«Вот я не знаю, зачем русские болельщики влезли в эту драку между англичанами и местными ребятами из Марселя. Этого не надо было делать. Этот паб ирландский, я 18 лет назад был возле него, когда был чемпионат мира, и тоже попал в подобную ситуацию. Значит, англичане, приезжая на материк, как они сами говорят, здесь отрываются. В Англии они себе этого не позволяют. И по пять-шесть-семь-восемь кружек пива. И начинают вести себя неприлично, ну, то есть вызывающе: кричат, вроде бы никого не задирают, ничего.

И тут местные ребята — а надо знать марсельцев, марсельцы ребята с характером, очень умеющие постоять за себя и не лезущие за словом в карман. И они пришли — и тогда, 18 лет назад, и сейчас — они пришли показать, что, мол, вы здесь не хозяева, вы здесь гости, ведите себя прилично. Ну, это определeнно вызывает у пьяных людей такое отрицание — и началось.

И тут где-то рядом были русские. Получается, что у русских какие-то бойцы, которые приехали специально подраться, вот те, которых сейчас домой отправляют. Это такая категория людей, которые ездят на турниры, как этот, для того, чтобы почесать кулаками. Но то, что может быть, что могут вообще убить… Один англичанин тут в коме, болельщик. Поэтому арестовывают наших, ищут, кто это мог быть», – сказал Орлов.

Также он выразил уверенность в том, что эти события отразятся на чемпионате мира 2018 года.

«А как вот сейчас наши взаимоотношения с болельщиками Англии? У нас чемпионат мира. Как вы думаете, поедут англичане в Россию или нет? Нет, они не поедут. Они рисковать не будут. Это раз. Во-первых, весь мир сейчас смотрит на действия российского государства, как мы сами осудим поведение своих болельщиков. Это сейчас самое главное. Если мы не сделаем сейчас жесткие выводы, то это может наложить очень серьезную тень на предстоящий чемпионат мира и вообще на его проведение».