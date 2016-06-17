Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов: «Один англичанин в коме, болельщик. Как думаете, поедут англичане на ЧМ в Россию?»

Орлов: «Один англичанин в коме, болельщик. Как думаете, поедут англичане на ЧМ в Россию?»

17 июня 2016, 20:18
30

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о беспорядках в Марселе с участием болельщиков сборных России и Англии.

«Вот я не знаю, зачем русские болельщики влезли в эту драку между англичанами и местными ребятами из Марселя. Этого не надо было делать. Этот паб ирландский, я 18 лет назад был возле него, когда был чемпионат мира, и тоже попал в подобную ситуацию. Значит, англичане, приезжая на материк, как они сами говорят, здесь отрываются. В Англии они себе этого не позволяют. И по пять-шесть-семь-восемь кружек пива. И начинают вести себя неприлично, ну, то есть вызывающе: кричат, вроде бы никого не задирают, ничего.

И тут местные ребята — а надо знать марсельцев, марсельцы ребята с характером, очень умеющие постоять за себя и не лезущие за словом в карман. И они пришли — и тогда, 18 лет назад, и сейчас — они пришли показать, что, мол, вы здесь не хозяева, вы здесь гости, ведите себя прилично. Ну, это определeнно вызывает у пьяных людей такое отрицание — и началось.

И тут где-то рядом были русские. Получается, что у русских какие-то бойцы, которые приехали специально подраться, вот те, которых сейчас домой отправляют. Это такая категория людей, которые ездят на турниры, как этот, для того, чтобы почесать кулаками. Но то, что может быть, что могут вообще убить… Один англичанин тут в коме, болельщик. Поэтому арестовывают наших, ищут, кто это мог быть», – сказал Орлов.

Также он выразил уверенность в том, что эти события отразятся на чемпионате мира 2018 года.

«А как вот сейчас наши взаимоотношения с болельщиками Англии? У нас чемпионат мира. Как вы думаете, поедут англичане в Россию или нет? Нет, они не поедут. Они рисковать не будут. Это раз. Во-первых, весь мир сейчас смотрит на действия российского государства, как мы сами осудим поведение своих болельщиков. Это сейчас самое главное. Если мы не сделаем сейчас жесткие выводы, то это может наложить очень серьезную тень на предстоящий чемпионат мира и вообще на его проведение».

Источник: «Эхо Москвы»
Чемпионат Европы Россия Орлов Геннадий
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
опус 2
1466185419
Орлов комментатор или кто ? Гениальные перлы каждый день выдаёт. Может в журналистике себя попробовать,или,с его мудростью , ещё лучше в Думу ? Уши у болел отдохнут немного
Ответить
stas-kst
1466185890
как же он надоел, хуже Бубнова...
Ответить
Аид666
1466186202
какая-то не связная речь одного из самых плохих комментаторов. Искренне жаль что Зенит озвучивает ВСЕГДА этот клоун...
Ответить
ФК Зенит всея Руси
1466186246
Орлов: «Один англичанин в коме, болельщик. Как думаете, поедут англичане на ЧМ в Россию?» --------- ОРЛОВ!!! ЗАТКНИСЬ!!! СПУГНЁШЬ, ЗАРАЗА!!! НАМ ОСТАЛОСЬ ЕЩЁ РЯДОМ ПИНДОСА В КОМУ УЛОЖИТЬ -- И ПУСТЬ ГАДЫ НЕ ПРИЕЗЖАЮТ!!!
Ответить
slavа0508
1466186273
Ну и нахууй не нужны нам на эти беспредельщики, пряч от них потом свои авто и закрывай магазины,,,,
Ответить
splint1989
1466186484
Хуйню несет!!!!!! Олимпиада показала уровень нашей организации таких турниров!!! А если англичане не приедут... это только на пользу пойдет меньше будет конфликтов... Их билеты так же продадут и никто в деньгах не потеряет
Ответить
niarmed311082
1466186874
зато теперь если эти беспредельщики и поедут... то будут уверены, что здесь раскрыв рот ..они получат полный рот..... хватит нам быть толерастами и играть в демократию .... заслужили - получайте... никто не говорит лезть вперед сразу сносить всем им бошки... но и терпеть где бы то ни было от них не пристало нам
Ответить
Алекс1996
1466187247
никто не расстроится , что их не будет, пусть сидят у себя на островке
Ответить
Ronaldinho R10
1466190477
И нахрен они тут никому не нужны.Пьяное трусливое быдло пускай у себя пасется.
Ответить
Синий слон
1466193650
Пора на пенсию. Дальше будет только хуже, в плане комментария. Найдутся те, кто скажет ему - стой? БЫЛ хороший комментатор. Но сейчас, извините, возраст.
Ответить
Главные новости
Агент Дзюбы сказал, чем игрок может помочь «Спартаку»
10:38
Участник ЧМ-2026 анонсировал товарищеский матч против России
10:21
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
В ЦСКА сказали, могли ли назначить Гусева вместо Игдисамова
09:56
Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»
09:38
2
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
09:26
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
4
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
3
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
4
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+