Задержанные в Кельне за избиение туристов российские фанаты могут получить до десяти лет тюрьмы

Шестеро российских болельщиков, которые были задержаны в Кельне за нападение на испанских туристов, могут быть наказаны лишением свободы сроком от трех до десяти лет.

«Задержанные в Кельне российские болельщики, по нашим данным, обвиняются по трем статьям – это «нарушение общественного порядка», «нанесение тяжких телесных повреждений» и «сопротивление полиции».

В качестве максимальной меры наказания по этим статьям предусмотрены реальные тюремные сроки от трех до десяти лет», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, в Кельне семеро российских фанатов, возвращавшихся в Россию из Франции, напали на трех испанских туристов, среди которых была одна женщина. Двое пострадавших получили серьезные травмы, у одного сломан нос. Полиции Кельна удалось задержать шестерых из семерых нападавших.