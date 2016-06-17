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    Задержанные в Кельне за избиение туристов российские фанаты могут получить до десяти лет тюрьмы

    Шестеро российских болельщиков, которые были задержаны в Кельне за нападение на испанских туристов, могут быть наказаны лишением свободы сроком от трех до десяти лет.

    «Задержанные в Кельне российские болельщики, по нашим данным, обвиняются по трем статьям – это «нарушение общественного порядка», «нанесение тяжких телесных повреждений» и «сопротивление полиции».

    В качестве максимальной меры наказания по этим статьям предусмотрены реальные тюремные сроки от трех до десяти лет», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

    Напомним, в Кельне семеро российских фанатов, возвращавшихся в Россию из Франции, напали на трех испанских туристов, среди которых была одна женщина. Двое пострадавших получили серьезные травмы, у одного сломан нос. Полиции Кельна удалось задержать шестерых из семерых нападавших.

    Источник: Р-Спорт

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    17.06.2016 19:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +459

      sour12 18 июня 2016, 11:57

      какая та полиция странная у них там....когда арабы и т.п. приезжают насилуют их женщин и грабят людей и наносят тяжкие телесные повреждения они относят к этим людям с пониманием и добротой, а здесь была обоюдная драка виновны обе стороны, а наказание грозит только россиянам ))))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 17 июня 2016, 22:32

      Поделом.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +16

      indie_jesus 17 июня 2016, 19:55

      Надеюсь получат по максимуму!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 17 июня 2016, 19:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Седьмым был Шпрыгин.

      -5
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