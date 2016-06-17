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    Аршавин: «Кайрат», скорее всего, станет моим последним клубом в карьере»

    Полузащитник Андрей Аршавин рассказал о причинах своего перехода в «Кайрат», а также дал понять, что завершит футбольную карьеру после своего ухода из казахстанского клуба.

    – Почему вы остановили свой выбор на «Кайрате"? Какие цели ставите перед собой в клубе?

    – Было предложение, а я согласился. Цели? Цели поставил президент, нам нужно выйти в основной этап Лиги Европы, в принципе, это главная задача для «Кайрата».

    – Что вас больше всего удивляет в казахстанском футболе?

    – Не хочу жаловаться на плохие поля, потому что это бессмысленно. В целом, каких-то «ужастиков» я не вижу. Естественно, есть вещи, с которыми приходится свыкаться, но жизнь такова, и это рабочие моменты, в которых я не вижу особых проблем.

    – Какую планку забитых мячей ставите перед собой в Казахстане?

    – Честно, хочется догнать в клубе-100 Сергея Семака. Для этого нужно забить еще пару голов.

    – «Кайрат» будет последним клубом в вашей профессиональной карьере?

    – Можно сказать, что скорее всего – да.

    Источник: ФК «Кайрат»

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    17.06.2016 18:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 17 июня 2016, 21:11

      Удачи Андрею! Детей не забывай своих!

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