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    Евро-2016. Италия вырвала победу у Швеции и вышла в плей-офф

    В поединке второго тура группового этапа чемпионата Европы сборная Италии с минимальным счетом победила команду Швеции. Автором единственного гола стал форвард Эдер, отличившийся на 88-й минуте встречи.

    Благодаря этой победе подопечные Антонио Конте набрали шесть очков и гарантировали себе выход в 1/8 финала турнира.

    Евро-2016. Групповой этап. Группа E. 2-й тур

    Италия – Швеция – 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Эдер, 88.

    Италия: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Кандрева, Пароло, Де Росси (Мотта, 74), Джаккерини, Флоренци (Стураро, 85), Пелле (Дзадза, 60), Эдер.

    Швеция: Исакссон, Йоханссон, Линделоф, Гранквист, М. Ольссон, С. Ларссон, Экдаль (Левицки, 79), Чельстрем, Форсберг (Дурмаз, 79), Гуидетти (Берг), Ибрагимович.

    Предупреждения: Де Росси, 69, Буффон, 90 – Ольссон, 90.

    Календарь Евро-2016

    Турнирные таблицы Евро-2016

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    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2016 17:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +663

      88serega88 17 июня 2016, 22:25

      да Ибра никогда при встречах с серьезными соперниками норм не играл...сами просмотрите его карьеру

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 17 июня 2016, 18:37

      Итальянцы на классе выиграли, молодцы! А ибра чем-то напоминает нашу сборную: оценка со стороны сильно завышена, самооценка еще выше, а результат 0

      1
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 17 июня 2016, 18:23

      Ибра уже не тот

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 июня 2016, 18:13

      Да Ибра только всяким Тулузам и может забивать в сборной полный ноль такой же как Дзюбра и вообще игра полное Г -но зря ЧЕ увеличили до 24 команд ни одной интересной игры 16 команд и то перебор раньше 8 вот были времена и игры

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 17 июня 2016, 17:59

      плакали мои ставочки.... Сидел бы уж Златан дома.... Без тебя бы на победу Италии поставил бы....
      Разочаровал ....

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      Рейтинг: +1810

      gor77 17 июня 2016, 17:57

      Что такое невезёт и как играть против Италии? Уже который раз многие упираются в итальянскую защиту. А шведам просто фарта не хватило. Очень интересный чемпионат. Продолжение следует! ))))))

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