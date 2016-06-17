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    Аршавин: «Трудно сказать, что помешало мне выступать в «Арсенале» на постоянной основе»

    Бывший полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», рассказал о периоде выступления в лондонском клубе.

    – Как можете оценить свой лондонский период карьеры?

    – В принципе, нормально. Были хорошие моменты и не очень, но в целом – остались хорошие воспоминания.

    – Что помешало Вам играть за «Арсенал» на регулярной основе?

    – Мне трудно сказать, честно. Даже не задавался таким вопросом. Наверное, так на тот момент сложились обстоятельства.

    – Покер в ворота «Ливерпуля» – самое яркое событие в Вашей карьере?

    – Если говорить об «Арсенале», то безусловно – да, но во всей карьере это нельзя назвать самым ярким моментом. Были события, которые идут вровень, а может и выше.

    – Например?

    – Чемпионат Европы 2008, Кубок УЕФА.

    – Каково Ваше мнение о нынешнем положении «Арсенала»?

    – В целом, команда консервативная. Купили двух футболистов высочайшего уровня – Озила и Санчеса, кроме этого больших изменений в команде нет.

    – Консерватизм не мешает клубу?

    – Мне трудно сказать, один тренер, у которого своя политика. Понятно, что «Арсенал» полностью зависит от Арсена Венгера, от его взглядов, от его отношения к футболу и так далее.

    – Чего не хватает команде, чтобы стать чемпионом?

    – Честно, мне кажется, что в этом году было все. По составу хватало всего, как я уже говорил, в команде есть два футболиста топ-уровня, взяли Чеха в ворота, вся команда приличного уровня. В принципе, все говорило о том, что «Арсенал» мог бороться за первое место. Тем более, «Челси», МЮ и даже «Манчестер Сити» не очень ярко выглядят в этом году. Как видите, против «Лестера» в этом году нет приема.

    Источник: ФК «Кайрат»

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    17.06.2016 17:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 30 июня 2016, 14:41

      Помешала лень.Они,к сожалению,многим мешает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 20 июня 2016, 02:04

      нос сильно задрал в сторону чипсов

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 17 июня 2016, 17:20

      высоко задранный нос ему помешал и чипсы

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 > Каратель 17 июня 2016, 18:00

      вот прямо с языка снял...))))

      -3
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