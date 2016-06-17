Путин: «Не понимаю, как 200 российских болельщиков отметелили несколько тысяч англичан»

Президент России Владимир Путин выразил сожаление, что во время чемпионата Европы во Франции происходит большое количество драк и беспорядков среди болельщиков, а также подчеркнул, что ко всем нарушившим должно быть одинаковое отношение.

«Сейчас идет чемпионат Европы по футболу. По-моему, меньше внимания уже на футбол обращают, чем на драки болельщиков. Очень печально, и я сожалею об этом. Но и здесь мы тоже должны всегда исходить из каких-то общих критериев. И ответственность тоже должна быть максимально персонифицирована. Отношение к нарушителям должно быть одинаково.

Известен случай, с чего начался чемпионат – драка российских болельщиков с английскими. Ну безобразие, полное. Я, правда, не знаю, как 200 наших болельщиков отметелили там несколько тысяч англичан, не понимаю. Но во всяком случае подход правоохранительных органов должен быть одинаков ко всем нарушителям», – сказал Путин.

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