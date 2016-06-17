Мутко: «Вижу политические действия в сторону российских болельщиков»

Министр спорта РФ Виталий Мутко выразил поддержку российским болельщикам, которые были задержаны во Франции за общественные беспорядки.

«Как бы они там себя ни вели, это – россияне, и мы должны до конца защищать их интересы, поддерживать. Сначала необходимо понять, в чем людей обвиняют. Я вижу некие политические действия в сторону российских болельщиков. Мы же видим, что болельщики из других стран также нарушают общественный порядок, но к ним претензий не было. Только сегодня начали появляться сообщения о задержанных болельщиках из других стран.

Пока нужно понимать, что задержаны граждане России, и им надо оказывать всяческую поддержку. Если будет доказана их вина, тогда и сделаем выводы. Пока у меня на столе нет документа, который бы описывал их деяния. Сейчас необходимо помочь нашим ребятам вместе с консульством и посольством», – отметил Мутко.