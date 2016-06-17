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    Мутко: «Вижу политические действия в сторону российских болельщиков»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко выразил поддержку российским болельщикам, которые были задержаны во Франции за общественные беспорядки.

    «Как бы они там себя ни вели, это – россияне, и мы должны до конца защищать их интересы, поддерживать. Сначала необходимо понять, в чем людей обвиняют. Я вижу некие политические действия в сторону российских болельщиков. Мы же видим, что болельщики из других стран также нарушают общественный порядок, но к ним претензий не было. Только сегодня начали появляться сообщения о задержанных болельщиках из других стран.

    Пока нужно понимать, что задержаны граждане России, и им надо оказывать всяческую поддержку. Если будет доказана их вина, тогда и сделаем выводы. Пока у меня на столе нет документа, который бы описывал их деяния. Сейчас необходимо помочь нашим ребятам вместе с консульством и посольством», – отметил Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.06.2016 16:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 17 июня 2016, 22:08

      Мутко- проститутка РФСовская! Все время зад лизал УЕФА, пока Путин не сделал заявление, теперь это чудовище перед президентом мажется. Мутко- самое позорное существо в спорте!

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 17 июня 2016, 17:05

      Вы правда так думаете или Вам Вова сказал так думать?

      2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 17 июня 2016, 16:45

      В начале говорил одно, сейчас говорит другое, как, будто от кого-то получил указание. Некрасиво и не серьезно !!!

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