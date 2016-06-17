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    Зобнин: «В будущем хочу выступать за сборную России и поиграть в европейском клубе»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил, что в будущем хотел бы добиться больших побед в составе красно-белых.

    «У «Спартака» полный стадион, отличная атмосфера и болельщики, которые гонят команду вперед. Все прекрасно. Наблюдал за «Спартаком» почти в каждом туре. Мне импонирует эта игра, и буду стараться влиться в нее по максимуму. Я все прекрасно понимаю, буду стараться показывать максимум.

    Чья игра мне импонирует? Нравится, как играет Погба. Считаю, что у меня все впереди. В будущем хочу поиграть в Европе, выступать за сборную России. Надеюсь, буду прогрессировать со «Спартаком» и добиваться больших побед, а также радовать болельщиков», – сказал Зобнин.

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    Источник: YouTube

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    17.06.2016 16:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +26

      OLEGTI 17 июня 2016, 22:22

      нужно было уходить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 17 июня 2016, 19:59

      Прекрасное далёко не будь к нему жестоко,
      Но путь туда в далёко лежит через сейчас.
      Ты в Спартаке не первый, побереги нам нервы,
      Чего нибудь добейся надолго, не на час...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      Diman67 17 июня 2016, 19:54

      парень не дурак! сечёт куда попал. ещё перейти не успел, а уже мечтает свалить))))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 17 июня 2016, 16:52

      Если хочешь, зачем в Спартак перешел?
      Там только деградируют футболисты.
      Глупый Ромка!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > ManUtd-Volgograd 17 июня 2016, 17:38

      Промес обоссал тебя.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd > Тraumtanzеr 18 июня 2016, 09:25

      Одно исключение за 10 лет?
      Он первый сезон на собственном запале играл, если останется посмотришь че с ним будет в следующем!
      Спартак даже топ тренеры не могут тренировать: Лаудруп, Эмери

      -2
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 17 июня 2016, 16:44

      хрю - хрю! Еще будем чемпионами! )

      1
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      Рейтинг: +4834

      neveldomha 17 июня 2016, 16:40

      Фантазер в ромбе.

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 17 июня 2016, 16:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хочешь - перехочешь. Сгниёшь на пятых-шестых местах.

      Ваш удел -- скрести по дну и глотать пыль за хорошими командами.

      -7
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