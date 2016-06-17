Дюков: «Сборная России должна быть в восьмерке лучших команд Евро-2016»

Президент «Зенита» Александр Дюков выразил надежду, что на чемпионате Европы во Франции сборная России дойдет до четвертьфинала.

«Теперь будет хорошим результатом, если обыграем Уэльс и выйдем из группы. Это нам по силам. Но будем продолжать надеяться, что сборная дойдет до четвертьфинала.

Перед стартом Евро я видел нашу сборную в четвертьфинале. Есть пять-шесть сборных, которые по своему уровню выше. Но я считаю, что по своей силе сборная России должна быть в восьмерке», – сказал Дюков.

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