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  • Дюков: «Сборная России должна быть в восьмерке лучших команд Евро-2016»

Дюков: «Сборная России должна быть в восьмерке лучших команд Евро-2016»

17 июня 2016, 14:31
19

Президент «Зенита» Александр Дюков выразил надежду, что на чемпионате Европы во Франции сборная России дойдет до четвертьфинала.

«Теперь будет хорошим результатом, если обыграем Уэльс и выйдем из группы. Это нам по силам. Но будем продолжать надеяться, что сборная дойдет до четвертьфинала.

Перед стартом Евро я видел нашу сборную в четвертьфинале. Есть пять-шесть сборных, которые по своему уровню выше. Но я считаю, что по своей силе сборная России должна быть в восьмерке», – сказал Дюков.

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Источник: ТАСС
Чемпионат Европы Россия Дюков Александр
Комментарии (19)
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ДАША Д
1466163537
Украины зато точно не будет
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Матиур
1466163783
Либо питерские коллективно белены объелись, либо занимаются очковтирательством. Чтобы вестись на этот бред нужно быть очень далеким от футбола человеком. Все кто-хоть мало-мальски разбираются в футболе давно поняли, что российских футбол сгнил окончательно. Единственно, что действительно интересно, что руководство спорта во главе с Мутко будет говорить после глобального обсера на ЧМ-18?
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За Кубань
1466164416
Дюков иногда лучше молчать ! Можно за умного сойти !!!
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Legioner-05
1466164546
Как то недооценивает нашу сборную,мы как минимум финале должны быть с такой супер игрой
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Garrincha58
1466165422
я же уже не один год говорю что этот Дюков ни шарит в футболе у него и Зенит должен уже который год в 10-ку лучших команд Европы входить а все что то никак не входит за то уверенно вылетает везде
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ivanthebest
1466165779
Точно также, как Зенит в полуфинале ЛЧ... Неадекваты ещё те с кучей понтов, правда дорвавшиеся до власти...
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alp
1466166337
тренер сб англии сказал что хуже нашей сборной играть невозможно. и он к сожалению прав.... наши футболисты мега игроки только для рфпл. для мирового футбола наши просто дилетанты-миллионеры
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Lenin26
1466166416
Походу он не о нашей сборной говорт
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ArReal
1466166714
наши уже с Украиной наверно одним рейсом полетят))
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Вомбат
1466168981
Еще скажи - в четверке, клоун. Очевидно же, что с таким тренером как Слуцкий, сборной даже в число 16 лучших попасть не сможет.
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