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    Радимов: «Уэльс – слабейшая команда группы. У России очень хорошие шансы выйти в плей-офф»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выразил мнение, что сборная России должна уверенно обыгрывать команду Уэльса в заключительном матче группового этапа Евро-2016. Напомним, встреча состоится 20 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.

    «По первому матчу показалось, что словаки гораздо сильнее Уэльса и результат не отражает расклада сил. Серьезно говорю. Более того, физически Уэльс во втором тайме заметно сдал. Ребята подустали, это было видно. Думаю, у нас очень хорошие шансы на выход из группы. Да и вообще, мне кажется, что Уэльс – это слабейшая команда в нашей группе.

    Главное сыграть организовано и уделить большое внимание Рэмзи и Бэйлу. Если отрезать их от мяча, то у валлийцев возникнут серьезные проблемы», – сказал Радимов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.06.2016 13:58
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +139

      NNNN-4 18 июня 2016, 13:41

      Дуболома Дзюбу (и сам не может и другим не дает!) на Самедова. Они с со Смоловым порвут всех.

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 17 июня 2016, 18:03

      Эти горе-специалисты действительно или обкуренные, или с постоянного бодуна. Какой тренер, такая и команда, Слуцкий трус, боится обгадиться на ровном месте, другие же сборные играют от ножа, поэтому Россия и слабейшая на чемпионате команда.

      -1
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      Рейтинг: +264

      McDuff 17 июня 2016, 16:45

      Радимов, сколько ты курил? Уэльс сборную Словакии обыгрывает, которой наша сборная проиграла... самые слабые здесь подопечные Слуцкера

      2
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      Рейтинг: +34

      толллян 17 июня 2016, 16:43

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 17 июня 2016, 16:36

      Едем домой в след за хохлами.Но очень надеюсь что ошибаюсь.

      1
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      Рейтинг: +34

      толллян > Legioner-05 17 июня 2016, 16:42

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 17 июня 2016, 16:16

      вот она вся Россия в таких вот комментариях)))реально только смех!)Уэльс вас перебегает всех в первом тайме)

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 июня 2016, 16:11

      Браво, Владислав! Оценка соперников совершенно верная. Я о том же самом массу постов уже написал. И о необходимых действиях против лидеров валлийцев тоже. Но ещё нужен Широков с первых минут матча! Острота атаки возникает только с ним! И с опорной зоной нужно решить вопрос, не выпуская Нойштедтера. Он пока играть и там не готов, не говоря уже о его роли центрального защитника. И выбирать опорников нужно двух из четырёх, есть Головин, Мамаев, Глушаков и Алексей Березуцкий. Ну и со Смольниковым работу провести, объяснив, что подключение к атаке лишь на момент этой атаки освобождает его от обязанности прикрывать свою зону... Но никак не в случае, когда мяч у соперников... Первый мяч словаки забили исключительно из-за лени Смольникова, когда он остался в центре поля, а мяч уже был у соперников... И его отчаянная попытка догнать В.Вайсса закончилась тем, что он просто пролетел мимо него и мяча...

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > vvv246 17 июня 2016, 19:06

      Почему "поставил"? В профиле же ясно написано, что Ваш пол - женский! :-)))) РАЗВЕДЧИКИ ЗАСЫПАЮТСЯ НА МЕЛОЧАХ! :-))))

      P.S. Все матчи нашей группы я смотрел очень внимательно, о чём и свидетельствуют мои многочисленные комментарии... Ну а обсуждать тактику, да и вообще какие-либо умные и серьёзные вещи с женщиной, занятие совершенно бесполезное... Ну разве что с Юдит Полгар... :-))) Она - единственная женщина в СОТНЕ лучших шахматистов мира... Люди же грамотные поймут, что я предлагаю единственный выход из ситуации, в которую сборная попала исключительно потому, что Широков "полировал лавку запасных" в двух первых матчах... Даже с "косяками" в обороне и опорной зоне сыграли бы лучше, ибо была бы острота в атаке...

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      Рейтинг: +79

      dmitri80 17 июня 2016, 15:55

      Господи, кто тебя заставляет такие нелепые вещи говорить? Голоса в голове?

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      Рейтинг: +11227

      alp 17 июня 2016, 15:33

      я не понимаю, откуда такие настроения??? какие игры они смотрят, что так говорят?? мои глаза говорят мне , что с выльсом в лучшем случае будет нудевая ничья!

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      Рейтинг: +319

      Beim > alp 17 июня 2016, 16:19

      Ты видел как сборная россии обороняеться? Какая может быть нулевая ничья? Если 2 игрока словакии 6 полевых игроков вырезают одним пасом и 2 игроков убирают приемом мяча. Не знаю сколько сможет забить россия, но уэльс такой обороне 1 то точно положет

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 17 июня 2016, 15:29

      Ещё один сказочник ,по игре наша сборная слабее всех в группе и будет удачей если мы выйдем,надо быть объективным!!!

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