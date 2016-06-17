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    Жирков: «Хочется помочь партнерам по сборной России»

    Защитник «Зенита» Юрий Жирков, который из-за травмы пропускает чемпионат Европы-2016, оценил игру сборной России на турнире во Франции.

    «Тяжелее смотреть матчи по телевизору, чем самому играть. Хочется помочь партнерам по сборной. Первую игру сыграли хорошо с Англией, вторую — хуже, но Словакия всегда была крепкой командой.

    Изменения в составе на матч с Уэльсом? Не знаю, может быть, и должны быть. Здесь решает тренер. Главное — побеждать», – отметил Жирков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.06.2016 13:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +367

      gigs84 17 июня 2016, 15:15

      Да, Юрок очень пригодился бы нашим. Жаль, что его нет.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 17 июня 2016, 14:39

      не согласен, что игру с Англией сыграли хорошо.

      0
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 17 июня 2016, 14:00

      земляк прищими задницу и смотри на этот позор дома)))

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