Жирков: «Хочется помочь партнерам по сборной России»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков, который из-за травмы пропускает чемпионат Европы-2016, оценил игру сборной России на турнире во Франции.

«Тяжелее смотреть матчи по телевизору, чем самому играть. Хочется помочь партнерам по сборной. Первую игру сыграли хорошо с Англией, вторую — хуже, но Словакия всегда была крепкой командой.

Изменения в составе на матч с Уэльсом? Не знаю, может быть, и должны быть. Здесь решает тренер. Главное — побеждать», – отметил Жирков.