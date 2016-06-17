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    Шатов и Мамаев пропустили тренировку сборной России

    Футболисты сборной России провели тренировку накануне заключительного матча группового этапа Евро-2016 с командой Уэльса. Сообщается, что тренировочные занятия пропустили полузащитники россиян Олег Шатов и Павел Мамаев.

    Мамаев получил рассечение брови, занимаясь в тренажерном зале. У Шатова небольшое мышечное повреждение.

    Напомним, что поединок между сборными России и Уэльса состоится 20 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.06.2016 13:21
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 17 июня 2016, 16:38

      Что ж он этой бровью делал?

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 17 июня 2016, 15:59

      эту сборную нужно сделать 14 командой премьер лиги,пусть наигрывают связи и тогда лимит не нужен,и зарплата будет адекватной.Нужно сделать кубок лиги,игр должно быть больше.Вперед Россия!

      0
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 17 июня 2016, 14:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тату на брови хотел сделать

      -5
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      Рейтинг: +43

      A.A.Anzor 17 июня 2016, 14:25

      дебилы

      -3
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      Рейтинг: +17

      alonsobrat 17 июня 2016, 14:10

      Походу Мамай вы#бывался в зале, и от кого-то получил ))

      0
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      ...
      Рейтинг: +42

      Lb40 > alonsobrat 17 июня 2016, 14:54

      Сказал Половину,что он дно.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: -186

      Protosser 17 июня 2016, 14:07

      Поняли, что бессмысленно..

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 июня 2016, 13:56

      Мало того, что играть не хотят, уже и тренироваться отказываются. Как хорват с пробитой башкой играл, очень хотел наверное.

      1
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      ...
      Рейтинг: +42

      Lb40 > kykyi 17 июня 2016, 14:56

      В Зените с пробитой бошкой играли Ломбертс и Губа...бельгиец и словак....

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Lb40 17 июня 2016, 20:01

      Но не россиянин?

      0
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > kykyi 18 июня 2016, 18:00

      Точно!

      -1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 июня 2016, 13:56

      Будет смешно если в основу опять выйдет Головин и Роман, который немецкий (его фамилию невозможно запомнить, не ну если "треху" кому нибудь отгрузит обещаю выучить как у него фамилия пишется)

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      Рейтинг: +42

      Lb40 > FanatSerj 17 июня 2016, 14:57

      Как звучит спроси у Орлова!!!

      -2
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      Рейтинг: +20

      old_seemann > FanatSerj 17 июня 2016, 15:38

      Как раз очень хорошо запоминается. Нойштедтер, но комментаторы всегда произносят "Нойштетер"

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      Рейтинг: +42

      Lb40 > old_seemann 18 июня 2016, 17:59

      У Вас отличная память на немецкие фамилии!
      Проглядывается серьезный опыт просмотра "концептуального немецкого кино")))

      -1
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      Рейтинг: +20

      old_seemann > Lb40 23 июня 2016, 20:34

      Какая проницательность! Да, немецкие комедии очень хороши.

      0
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      Рейтинг: +17

      Синий слон 17 июня 2016, 13:33

      Мамаев получил рассечение брови, в реанимацию, быстро!!

      -3
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > Синий слон 17 июня 2016, 14:59

      Не получится,там уже лежит человек с ником Синий слон.

      -1
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      Рейтинг: +17

      Синий слон > Lb40 17 июня 2016, 16:28

      Оттуда не пишут, лалка

      -2
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > Синий слон 18 июня 2016, 17:57

      Смени ник.
      Ты ж синий гон...контрацептив;)))

      -1
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