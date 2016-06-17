Шпрыгин: «Мы в шоке от французского правосудия»

Глава ВОБ Александр Шпрыгин прокомментировал решение французского суда, который приговорил трех российских болельщиков к тюремному заключению за беспорядки в Марселе.

«Узнали о приговоре ребятам, сами уже четвертый день находясь в неволе! Ознакомились со стенограммой суда — мы в шоке от французского правосудия! Француз, кидавший бутылки в англичан, получает три месяца условно и идет домой. А парней без доказательств отправляют надолго в тюрьму! Ужас! От ребят не отвернемся и не бросим. По возвращении домой будем принимать решение — или подавать апелляцию, или просить экстрадицию на родину!» – сообщил Шпрыгин.