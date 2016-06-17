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    Шпрыгин: «Мы в шоке от французского правосудия»

    Глава ВОБ Александр Шпрыгин прокомментировал решение французского суда, который приговорил трех российских болельщиков к тюремному заключению за беспорядки в Марселе.

    «Узнали о приговоре ребятам, сами уже четвертый день находясь в неволе! Ознакомились со стенограммой суда — мы в шоке от французского правосудия! Француз, кидавший бутылки в англичан, получает три месяца условно и идет домой. А парней без доказательств отправляют надолго в тюрьму! Ужас! От ребят не отвернемся и не бросим. По возвращении домой будем принимать решение — или подавать апелляцию, или просить экстрадицию на родину!» – сообщил Шпрыгин.

    Источник: Twitter

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    17.06.2016 12:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +345

      zadira56 17 июня 2016, 18:00

      Не надо было со своим уставом лезть в чужой монастырь!
      Ты думаешь тебе можно,а другим нельзя?
      Отметелили "кузьмичей" английских и радости полные штаны,блин...

      1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 17 июня 2016, 16:00

      Вести себя нормально надо....и не бухать как свиньи...тогда и предъявлять не кому и не чего не надо

      1
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      Рейтинг: +532

      Бан 17 июня 2016, 15:50

      Ого, у фашика язык развязался.
      Конечно жаль, что это всего лишь полиция Марселя, а не своя родная с бутылкой из под шампанского.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 июня 2016, 15:07

      Шпрыготин это вам не МАСКВА

      -3
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      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 17 июня 2016, 15:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Надо пару подарков из Каспийского моря французам отправить. Можно из Средиземного или Балтийского.Это,конечно, край, но пора бы им понять, что с Россией лучше дружить.

      -4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 июня 2016, 13:27

      Да Российское для него привычней, погонял узбеков по Москве, еще и премию получишь.

      4
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