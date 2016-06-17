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    Бюджет «Локомотива» в будущем сезоне не изменится

    Бюджет «Локомотива» в прошлом году составил 5,4 миллиарда рублей. Вице– президент РЖД, председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков пообещал, что он не будет уменьшен в предстоящем сезоне.

    «Финансирование со стороны РЖД останется плюс минус на том же уровне, что в этом сезоне. Мне кажется, что нынешнее финансирование должно позволять клубу выступать достойно как в России, так и на международной арене.

    На ближайшем совете директоров будем подводить итоги прошедшего сезона. Он состоится до конца июня. Вопрос на повестке дня звучит так: «Итоги спортивного сезона», речь будет идти не только о первой команде.

    Будущее президента клуба Ольги Смородской обсуждаться не будет. Совет директоров исходит из того, что у нее действующий контракт», – рассказал Мещеряков

    В прошедшем сезоне «Локомотив» занял по итогам чемпионата шестое место в турнирной таблице.

    Источник: ТАСС

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    17.06.2016 11:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 17 июня 2016, 17:10

      смо остается? пздц..

      -1
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