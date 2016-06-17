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    Агент: «Широков в состоянии помочь сборной на протяжение всего матча»

    Арсен Минасов, который является агентом полузащитника ЦСКА и сборной России Романа Широкова, уверен, что его клиент готов играть больше, чем 15 минут в матчах Евро-2016 во Франции.

    – Широков после игры со Словакией (1:2) сказал, что готов сыграть все 90 минут. Действительно у него полный порядок с физической формой?

    – На этот вопрос вам лучше искать ответа у тренера нашей команды по физподготовке или у Слуцкого. Но если Роман говорит, что готов полностью отыграть матч, то значит так и есть.

    – Получается, он справился с последствиями повреждения, которое помешало сыграть ему в товарищеском матче против Чехии перед Евро?

    – Да, причем давно. Это было даже не повреждение, а микротравма.

    – По-вашему, Роман должен выйти в основном составе в матче против Уэльса?

    – Это решать только главному тренеру. Но если взглянуть со стороны, глазами болельщика, то мы видим, что Рома должен играть в основе. Он умеет создавать и создает голевые моменты, что доказал в двух предыдущих матчах с Англией и Словакией.

    – Как он воспринимает ситуацию, когда ему отводят всего 15 минут игрового времени?

    – Нормально к этому относиться Рома не может, так как прекрасно понимает свои возможности и знает, что в состоянии помочь сборной на протяжение всего матча. Но он принимает любое решение главного тренера. Что, впрочем, не мешает ему внутренне быть недовольным своим игровым временем. Потому что если игрок спокойно воспринимает свое пребывание в запасе, то ему пора завязывать с футболом.

    Источник: Спортфакт

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    17.06.2016 11:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +875

      sidul1 17 июня 2016, 16:03

      кто то вверху видно дал фас на Романа и Аршавина,а слуцкий ноль

      -1
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      Рейтинг: +194

      SE PAVLOV 17 июня 2016, 12:13

      На тайм надо выпускать. На второй , вместо Мамаева , когда Уэльс набегается .

      3
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 17 июня 2016, 11:58

      Если сейчас его не поставить в основу на решающий матч,как и тех,кто реально создает голевые моменты,то тогда команде точно светит проигрыш

      2
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      Рейтинг: +3282

      woyser 17 июня 2016, 11:57

      Слуцкий - мёртвый тренер. Не удивлюсь, что и на Уэльс выставит тот же состав.

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 17 июня 2016, 11:37

      Уже все напомогались,кто 15 минут, кто 90, только толку от этого ? Очень жаль...

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