Луческу решит судьбу Кержакова в «Зените» при личной встрече

да уж лучшие напы наши - игрочишка энд лопарев - класс во Франции показывают,на обоих ноль голов,ноль передач. Слуцкий, ...ука,где Керж???
Новый главный тренер «Зенита» Мирча Луческу проведет личную встречу с нападающим Александром Кержаковым, чтобы принять решение о будущем футболиста в петербургской команде. Напомним, 30 июня заканчивается действие контракта между Кержаковым и сине-бело-голубыми.
Вторую часть нынешнего сезона форвард провел в аренде за «Цюрих», где в 17-ти матчах чемпионата Швейцарии забил пять голов.