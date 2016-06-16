Луческу решит судьбу Кержакова в «Зените» при личной встрече

Новый главный тренер «Зенита» Мирча Луческу проведет личную встречу с нападающим Александром Кержаковым, чтобы принять решение о будущем футболиста в петербургской команде. Напомним, 30 июня заканчивается действие контракта между Кержаковым и сине-бело-голубыми.

Вторую часть нынешнего сезона форвард провел в аренде за «Цюрих», где в 17-ти матчах чемпионата Швейцарии забил пять голов.