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    Луческу решит судьбу Кержакова в «Зените» при личной встрече

    Новый главный тренер «Зенита» Мирча Луческу проведет личную встречу с нападающим Александром Кержаковым, чтобы принять решение о будущем футболиста в петербургской команде. Напомним, 30 июня заканчивается действие контракта между Кержаковым и сине-бело-голубыми.

    Вторую часть нынешнего сезона форвард провел в аренде за «Цюрих», где в 17-ти матчах чемпионата Швейцарии забил пять голов.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    16.06.2016 21:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +147

      udavMike 17 июня 2016, 07:59

      да уж лучшие напы наши - игрочишка энд лопарев - класс во Франции показывают,на обоих ноль голов,ноль передач. Слуцкий, ...ука,где Керж???

      1
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 17 июня 2016, 02:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      хули тут решать?дать ему мяч и 10 попыток по пустым воротам из-за пределов штрафной ударить.Кривоногий 6 выше и мимо ворот отправит,а 4 по мячу промажет....вот и всё,судьба решена)))днище ипаное, 2 лига Швейцарии,forever

      -8
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      Рейтинг: +13

      driza > Недовольный 17 июня 2016, 06:45

      твой как ты говоришь кривоногий лучший бомбардир в истории чемпионатов россии и сборной россии

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 июня 2016, 00:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Луческу поговорит и сразу все поймет а что именно? Зачем он нужен Зениту

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 16 июня 2016, 22:45

      Понятное дело.

      -1
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