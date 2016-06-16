Юрист: «Российские болельщики могут выйти из тюрьмы досрочно»

Юрист Никита Кузнецов прокомментировал приговор суда трем российским болельщикам, приговоренным к тюремным срокам во Франции по обвинению в насильственных действиях с применением подручных средств в качестве оружия.

– Да, три российских болельщика приговорены к тюремному заключению. Как мне сообщили, это ребята из автобуса ВОБ. Но точной информацией не владею.

– Намерены связаться с ними?

– У них есть наши контакты, но никто на связь из них не выходил. Они имеют право отказаться от адвокатов.

– Возможно отбывание срока в России?

– Нет. Если они будут примерно вести себя в тюрьме, то смогут по истечении половины срока рассчитывать на досрочное освобождение.

– Удалось ли ознакомиться с делами 20 болельщиков, которых собираются выдворить из Франции?

– Выдали бумаги в префектуре, ознакомившись с документами, не могу понять, почему их задержали. Их готовят к депортации по совершенно безумным мотивам.

– Каким?

– Всем им выдали стандартное письмо. Цитирую: «По информации, полученной от связного российского офицера в Центре международной полицейской кооперации, а также от французской прессы, что российские болельщики хотели участвовать в организованных боях в рамках Euro-2016 с английскими болельщиками». И так далее.

– Апелляции поданы?

– Все 20 человек будут опротестовывать это решение в административном суде. Насколько понимаю, рассмотрение состоится в субботу. Если судья примет сторону болельщиков, то они смогут попасть на матч с Уэльсом. Если нет, то их продержат до 21 июня и потом выдворят из Франции.