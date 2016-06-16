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    Украина – Северная Ирландия. Селезнев и Коваленко выйдут в основе

    Стали известны стартовые составы на матч группового этапа Евро-2016 между Украиной и Северной Ирландией.

    Украина: Пятов, Хачериди, Степаненко, Ярмоленко, Коваленко, Коноплянка, Селезнев, Шевчук, Сидорчук, Федецкий, Ракицкий.

    Северная Ирландия: Макговерн, Макаули, Дж. Эванс, Хьюз, Кэткарт, Дэвис, Эванс, Даллас, Норвуд, Вашингтон, Уорд.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Северная Ирландия. Начало поединка – 19:00.

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.06.2016 18:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 17 июня 2016, 08:54

      ПРОИГРЫШ УКРАИНЫ - ЭТО ПРОИСКИ СПЕЦСЛУЖБ РОССИИ ,завтрашние заголовки в украинских газетах

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      Рейтинг: +9

      Никита Владимирович 16 июня 2016, 19:14

      болей за Испанию тогда, у них команда лучше чем украинская.

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 16 июня 2016, 19:11

      Болею за Россию и пофиг какая у нее команда.

      -1
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      Рейтинг: +269

      grand-igor > Димон Алма-Ата 17 июня 2016, 08:56

      я тоже болею за РОССИЮ НО МНЕ НЕ ПОФИГ КАКАЯ У НЕЕ КОМАНДА (хочу чтоб была сильная и могучая- ведь все для этого есть)

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      Рейтинг: +180

      гость shuh 16 июня 2016, 19:01

      не болею за Украину но у них команда лучше чем российская

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      Рейтинг: +42

      Lb40 > гость shuh 16 июня 2016, 19:52

      У меня айфон круче,потому что папа в банке работает.
      Понтовый сопляк©
      ;)))

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      Рейтинг: +269

      grand-igor > гость shuh 17 июня 2016, 08:57

      оно и видно первой покинула турнир

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