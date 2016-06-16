Украина – Северная Ирландия. Селезнев и Коваленко выйдут в основе

ПРОИГРЫШ УКРАИНЫ - ЭТО ПРОИСКИ СПЕЦСЛУЖБ РОССИИ ,завтрашние заголовки в украинских газетах
Стали известны стартовые составы на матч группового этапа Евро-2016 между Украиной и Северной Ирландией.
Украина: Пятов, Хачериди, Степаненко, Ярмоленко, Коваленко, Коноплянка, Селезнев, Шевчук, Сидорчук, Федецкий, Ракицкий.
Северная Ирландия: Макговерн, Макаули, Дж. Эванс, Хьюз, Кэткарт, Дэвис, Эванс, Даллас, Норвуд, Вашингтон, Уорд.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Северная Ирландия. Начало поединка – 19:00.