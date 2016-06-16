Трое российских болельщиков приговорены к тюремным срокам во Франции

Три российских болельщика, над которым сегодня состоялся суд, приговорены к тюремным срокам от одного до двух лет, сообщает AFP. Алексей Ерунов получил два года заключения, Сергей Горбачев – 1,5 года, Николай Морозов – 1 год.

Напомним, россияне обвиняются в участии в беспорядках в Марселе в день матча Англия – Россия (1:1). Подсудимые приговорены по статье «насильственные действия с применением подручных средств в качестве оружия».

«насильственные действия с применением подручных средств в качестве оружия



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/sport/3371844

«насильственные действия с применением подручных средств в качестве оружия



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/sport/3371844

«насильственные действия с применением подручных средств в качестве оружия



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/sport/3371844

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