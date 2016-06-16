Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Трое российских болельщиков приговорены к тюремным срокам во Франции

Трое российских болельщиков приговорены к тюремным срокам во Франции

16 июня 2016, 17:33
16

Три российских болельщика, над которым сегодня состоялся суд, приговорены к тюремным срокам от одного до двух лет, сообщает AFP. Алексей Ерунов получил два года заключения, Сергей Горбачев – 1,5 года, Николай Морозов – 1 год.

Напомним, россияне обвиняются в участии в беспорядках в Марселе в день матча Англия – Россия (1:1). Подсудимые приговорены по статье «насильственные действия с применением подручных средств в качестве оружия».

«насильственные действия с применением подручных средств в качестве оружия

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/3371844
«насильственные действия с применением подручных средств в качестве оружия

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/3371844
«насильственные действия с применением подручных средств в качестве оружия

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/3371844

Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Россия
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тони Монтана
1466088227
одно быдло только на ЧЕ и поехало
Ответить
nitto
1466088482
Наших болельщиков сейчас депортируют без объяснения причин, при чём тут быдло. Сейчас если ты русский, то виновен во всём, что там творится.
Ответить
людмила малетина
1466089118
через 2 года у нас тоже найдутся места не столь отдаленные для английских болельщиков
Ответить
гость shuh
1466089722
такой бы азарт российским футбалистам
Ответить
андрей андреев
1466089823
Вы вообще то странные люди.Сидите дома и переживаете за каких то пижонов,которые оттягиваются во Франции.Половина поехала на деньги ВОБ.Они что ,членские взносы платили? Это ваши деньги,с налогов.А вторая половина,богатенькие Буратины, которые платят налог 13%,как и мы со своих копеек,Хотя во Франции налог на богатых 75%.Половина из нас не смогут даже билет на ЧМ-18 купить. Цены узнаете,офигеете!
Ответить
Schicko_008
1466090517
Как-то не верится, что суд состоялся через 5 дней после происшествия... Особенно зная затянутость дел в европейских странах... Если это было так, то это тупо нарушение права обвиняемых на судопроизводство (ст. 6 ЕКПЧ), а значит основание не признавать решение в РФ!
Ответить
Виталий1
1466091785
Самое печальное, что эти люди без мозгов наверняка даже не понимают, что они плохого сделали и считают себя невинно пострадавшими. Ну уж а в своём обезьяннике среди товарищей по разуму они теперь Герои на долгие годы!
Ответить
BAIv
1466094213
судя по срокам вынесения решения полнейшее фуфло,.... ведь дали не за убийство англа а просто за то что пусские без следствия и доказухи всё слепили
Ответить
dezmond_87
1466098681
что насчет англичан?
Ответить
slavа0508
1466111950
А каким это образом так быстро приговор вынесли,то суды у них идут месяцами,а тут несколько дней,странно как то однако???????????????Виноват то отвечай,,,но должно быть всё по закону а тут попахивает как в военное время схватили и к стенке без суда и следствия
Ответить
Главные новости
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
В ЦСКА сказали, могли ли назначить Гусева вместо Игдисамова
09:56
Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»
09:38
1
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
09:26
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
1
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
2
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
3
Дзюба обратился к Даку: «Родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом»
08:18
1
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
5
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+