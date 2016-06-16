Трое российских болельщиков приговорены к тюремным срокам во Франции

А каким это образом так быстро приговор вынесли,то суды у них идут месяцами,а тут несколько дней,странно как то однако???????????????Виноват то отвечай,,,но должно быть всё по закону а тут попахивает как в военное время схватили и к стенке без суда и следствия
Три российских болельщика, над которым сегодня состоялся суд, приговорены к тюремным срокам от одного до двух лет, сообщает AFP. Алексей Ерунов получил два года заключения, Сергей Горбачев – 1,5 года, Николай Морозов – 1 год.
Напомним, россияне обвиняются в участии в беспорядках в Марселе в день матча Англия – Россия (1:1). Подсудимые приговорены по статье «насильственные действия с применением подручных средств в качестве оружия».
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http://tass.ru/sport/3371844
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/3371844
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/3371844