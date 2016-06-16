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    Трое российских болельщиков приговорены к тюремным срокам во Франции

    Три российских болельщика, над которым сегодня состоялся суд, приговорены к тюремным срокам от одного до двух лет, сообщает AFP. Алексей Ерунов получил два года заключения, Сергей Горбачев – 1,5 года, Николай Морозов – 1 год.

    Напомним, россияне обвиняются в участии в беспорядках в Марселе в день матча Англия – Россия (1:1). Подсудимые приговорены по статье «насильственные действия с применением подручных средств в качестве оружия».

    «насильственные действия с применением подручных средств в качестве оружия

    Подробнее на ТАСС:
    http://tass.ru/sport/3371844
    «насильственные действия с применением подручных средств в качестве оружия

    Подробнее на ТАСС:
    http://tass.ru/sport/3371844
    «насильственные действия с применением подручных средств в качестве оружия

    Подробнее на ТАСС:
    http://tass.ru/sport/3371844

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    Источник: Бомбардир.ру

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    16.06.2016 17:33
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 17 июня 2016, 00:19

      А каким это образом так быстро приговор вынесли,то суды у них идут месяцами,а тут несколько дней,странно как то однако???????????????Виноват то отвечай,,,но должно быть всё по закону а тут попахивает как в военное время схватили и к стенке без суда и следствия

      2
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      Рейтинг: +64

      dezmond_87 16 июня 2016, 20:38

      что насчет англичан?

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 16 июня 2016, 19:23

      судя по срокам вынесения решения полнейшее фуфло,.... ведь дали не за убийство англа а просто за то что пусские без следствия и доказухи всё слепили

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      Рейтинг: +517

      Виталий1 16 июня 2016, 18:43

      Самое печальное, что эти люди без мозгов наверняка даже не понимают, что они плохого сделали и считают себя невинно пострадавшими. Ну уж а в своём обезьяннике среди товарищей по разуму они теперь Герои на долгие годы!

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      Рейтинг: +17971

      арейская > Виталий1 17 июня 2016, 02:22

      Да они считают себя просто героями, а что из-за них наши могут схлопотать дисквалификацию, им пофиг...

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 16 июня 2016, 18:25

      Ребята,в Катаре за такие вещи будут головы рубить на площади,это не толерантная Европа,где человека(англа)убили и 2 года.Обед из 3-х блюд на выбор ,интернет и библиотека.

      1
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 16 июня 2016, 18:21

      Как-то не верится, что суд состоялся через 5 дней после происшествия... Особенно зная затянутость дел в европейских странах... Если это было так, то это тупо нарушение права обвиняемых на судопроизводство (ст. 6 ЕКПЧ), а значит основание не признавать решение в РФ!

      5
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Schicko_008 16 июня 2016, 18:22

      у них адвокаты-то хоть были?

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 16 июня 2016, 18:10

      Вы вообще то странные люди.Сидите дома и переживаете за каких то пижонов,которые оттягиваются во Франции.Половина поехала на деньги ВОБ.Они что ,членские взносы платили? Это ваши деньги,с налогов.А вторая половина,богатенькие Буратины, которые платят налог 13%,как и мы со своих копеек,Хотя во Франции налог на богатых 75%.Половина из нас не смогут даже билет на ЧМ-18 купить. Цены узнаете,офигеете!

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > андрей андреев 16 июня 2016, 18:53

      Где узнать цены?

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      Рейтинг: +180

      гость shuh 16 июня 2016, 18:08

      такой бы азарт российским футбалистам

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      Рейтинг: +15

      людмила малетина 16 июня 2016, 17:58

      через 2 года у нас тоже найдутся места не столь отдаленные для английских болельщиков

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      Рейтинг: +11

      Perfect Day > людмила малетина 16 июня 2016, 18:19

      Даже если будут себя прилично вести?

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      Рейтинг: +119

      nitto 16 июня 2016, 17:48

      Наших болельщиков сейчас депортируют без объяснения причин, при чём тут быдло.
      Сейчас если ты русский, то виновен во всём, что там творится.

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