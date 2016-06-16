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Россия еще не выходила в плей-офф Евро с четырьмя очками

16 июня 2016, 15:26
15

Сборная России (СССР или СНГ) принимала участие в шести групповых этапах европейских первенств.

Два раза команда выходила в плей-офф Евро. Россияне набрали шесть очков на Евро-2008 и заняли второе место в группе с Испанией, Швецией и Грецией. Сборной СССР на Евро-1988 хватило пяти очков, чтобы выиграть группу с Голландией, Ирландией и Уэльсом.

В остальных случаях Россия набирала на групповом этапе четыре очка и меньше. Команда не смогла выйти в плей-офф турниров 1992, 1996, 2004 и 2012 годов.

Напомним, на Евро-2016 Россия максимально может набрать четыре очка, если обыграет в последнем туре Уэльс.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Россия
Комментарии (15)
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18JG
1466081179
А наши и не выйдут, ибо 4 очка не наберут)
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Саня БУБА
1466083855
....та зачем им четыре очка???....они рассчитывают выйти при двух!!!...с уэльсом ничеечку сгоняют....а валлийцы и словенцы поимеют англичан...вот вам и плюйофф
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ФК Зенит всея Руси
1466084652
У России ещё нет четырёх очков. Давайте не будем становиться спартачами и не примемся заблаговременно делить шкуру неубитого медведя.
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_Kesh_Suntar_
1466085575
Можно и выйти с двух очков или с одной если Англия тоже проиграет все матчи!
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Protosser
1466088221
Да с какого перепоя они выиграют Уэльс?) расслабьтесь, могут уже билеты домой бронировать.
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Kollljan
1466091509
Короче, нечего тут гадать, мы свой ЧЕ уже отыграли. Попили пивка с Мутко и пора собираться домой.
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alp
1466100791
а мы выходим?????
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nihil_curo
1466101079
"Команда не смогла выйти в плей-офф турниров 19992," ого!
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Обер-КанцлерЪ
1466104231
Какой смысл в этом сравнении, если на прошлых ЧЕ выходили из группы две команды, а теперь ТРИ ???
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арейская
1466120578
Не обыграем, что-то уже никакой уверенности в профессионализме нашей сборной не осталось, хотя, чего греха таить, всё равно буду болеть за них, другой-то у нас просто нет
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