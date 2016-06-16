Россия еще не выходила в плей-офф Евро с четырьмя очками

Сборная России (СССР или СНГ) принимала участие в шести групповых этапах европейских первенств.

Два раза команда выходила в плей-офф Евро. Россияне набрали шесть очков на Евро-2008 и заняли второе место в группе с Испанией, Швецией и Грецией. Сборной СССР на Евро-1988 хватило пяти очков, чтобы выиграть группу с Голландией, Ирландией и Уэльсом.

В остальных случаях Россия набирала на групповом этапе четыре очка и меньше. Команда не смогла выйти в плей-офф турниров 1992, 1996, 2004 и 2012 годов.

Напомним, на Евро-2016 Россия максимально может набрать четыре очка, если обыграет в последнем туре Уэльс.