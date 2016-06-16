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    Россия еще не выходила в плей-офф Евро с четырьмя очками

    Сборная России (СССР или СНГ) принимала участие в шести групповых этапах европейских первенств.

    Два раза команда выходила в плей-офф Евро. Россияне набрали шесть очков на Евро-2008 и заняли второе место в группе с Испанией, Швецией и Грецией. Сборной СССР на Евро-1988 хватило пяти очков, чтобы выиграть группу с Голландией, Ирландией и Уэльсом.

    В остальных случаях Россия набирала на групповом этапе четыре очка и меньше. Команда не смогла выйти в плей-офф турниров 1992, 1996, 2004 и 2012 годов.

    Напомним, на Евро-2016 Россия максимально может набрать четыре очка, если обыграет в последнем туре Уэльс.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.06.2016 15:26
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +17971

      арейская 17 июня 2016, 02:42

      Не обыграем, что-то уже никакой уверенности в профессионализме нашей сборной не осталось, хотя, чего греха таить, всё равно буду болеть за них, другой-то у нас просто нет

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 16 июня 2016, 22:10

      Какой смысл в этом сравнении, если на прошлых ЧЕ выходили из группы две команды, а теперь ТРИ ???

      0
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      Рейтинг: +42

      nihil_curo 16 июня 2016, 21:17

      "Команда не смогла выйти в плей-офф турниров 19992,"
      ого!

      1
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      Рейтинг: +790

      denisov > nihil_curo 16 июня 2016, 21:57

      и в этот раз не выдут никуда

      0
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      Рейтинг: +11227

      alp 16 июня 2016, 21:13

      а мы выходим?????

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3933

      Kollljan 16 июня 2016, 18:38

      Короче, нечего тут гадать, мы свой ЧЕ уже отыграли. Попили пивка с Мутко и пора собираться домой.

      2
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      Рейтинг: -186

      Protosser 16 июня 2016, 17:43

      Да с какого перепоя они выиграют Уэльс?) расслабьтесь, могут уже билеты домой бронировать.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 16 июня 2016, 16:59

      Можно и выйти с двух очков или с одной если Англия тоже проиграет все матчи!

      -1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 16 июня 2016, 16:44

      У России ещё нет четырёх очков.

      Давайте не будем становиться спартачами и не примемся заблаговременно делить шкуру неубитого медведя.

      0
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 16 июня 2016, 16:30

      ....та зачем им четыре очка???....они рассчитывают выйти при двух!!!...с уэльсом ничеечку сгоняют....а валлийцы и словенцы поимеют англичан...вот вам и плюйофф

      0
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      Рейтинг: +15

      Alisha_Sergey 16 июня 2016, 16:27

      И не выйдут они

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