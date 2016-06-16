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  • Пети: «Футболисты сборной России не полностью отдаются игре»

Пети: «Футболисты сборной России не полностью отдаются игре»

16 июня 2016, 12:43
17

Экс-полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети поделился своим мнением об игре сборной России на Евро-2016.

«Я ожидал другую сборную России. Она показала неплохую игру в матче с Англией, но в игре со словаками, к сожалению, проиграла заслуженно, потому что «включилась» только в последние 20 минут. Российской команде нужна была победа, и я ожидал от нее настоящей борьбы. Поэтому я и остался немного разочарован их игрой – было ощущение, что они отдали не все ради победы.

Думаю, проблема все-таки в самоотдаче. Российская команда могла бы показать куда более интересную игру, но игроки не полностью выложились», – заявил Пети.

Источник: ТАСС
Чемпионат Европы Россия
Комментарии (17)
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Громит
1466071251
И не поспоришь.
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Colonist
1466071509
Чего тут спорить то? деревья...
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Black Giz
1466071706
Коротко и по делу.
Ответить
Vasilii1958
1466072486
Дзюба дубок и клоун пусто емеля
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Васятка
1466073371
а зачем??!! зачем отдаваться игре полностью и еще и (не дай Бог!!) выигрывать? так и так бабло офигенное получают, на сборы - только за границу! вот если б их всех на МРОТ перевести, как практически всё население России, а при победе - денежные призы, вот тогда б и забегали! а так...игрок ходит- деньга капает! слабаки!
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Ruhaaa
1466073676
Слуцкому лучше свиней пасти. Уровень игроков нормальный. Нет тренера
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sidul1
1466074483
они очень устали от прошедшего чемпионата страны,одна игра в неделю и то пешком,российский паспорт и так гарантирует место в составе и хорошее бабло,быстрее бы в отпуск.Плевать им на честь страны,убрать лимит,все встанет на сои места.Мудко хватит вредить
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Синий слон
1466074535
Как платят, так и работают.
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ajoq
1466074898
Да все просто. Вспомните вот эти новости http://bombardir.ru/news/469278 http://bombardir.ru/news/469050 Им "пришлось" отменить свои отпуска, понимаете. Вот факты, отражающие отношение и настрой. Ну а самый очевидный факт - игра, все видно на поле. А вообще пора уже признать положение сборной России. Выход в финальную часть ЧЕ - уже успех. Все, что выше - сверхуспех. Это - реальное положение дел середняка. А нытье и говно - как-будто мы фавориты и просираем незаслуженно. Все по делу. Просто смотрите Евро и наслаждайтесь праздником футбола. Берегите нервы =)
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FanatSerj
1466075406
наши не то что не стараются или им пох, наши играют без адреналина, а почему наши играют без адреналина? да потому что они Словаков "колхозом" считают, а это банальная физиология, только когда у тебя в крови адреналин зашкаливает, вот тогда ты и можешь показать уровень больше чем ты можешь только за счет старания. А как сделать чтобы наши не считали другие сборные "колхозом"? Да просто отмените лимит и не держите их в золотых клетках РПЛ. А у нас наоборот, продлили эту золотую клетку до 2018 года и в 2018 году будет абсолютно тоже самое.
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