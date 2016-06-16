Пети: «Футболисты сборной России не полностью отдаются игре»

Экс-полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети поделился своим мнением об игре сборной России на Евро-2016.

«Я ожидал другую сборную России. Она показала неплохую игру в матче с Англией, но в игре со словаками, к сожалению, проиграла заслуженно, потому что «включилась» только в последние 20 минут. Российской команде нужна была победа, и я ожидал от нее настоящей борьбы. Поэтому я и остался немного разочарован их игрой – было ощущение, что они отдали не все ради победы.

Думаю, проблема все-таки в самоотдаче. Российская команда могла бы показать куда более интересную игру, но игроки не полностью выложились», – заявил Пети.