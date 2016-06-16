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    Пети: «Футболисты сборной России не полностью отдаются игре»

    Экс-полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети поделился своим мнением об игре сборной России на Евро-2016.

    «Я ожидал другую сборную России. Она показала неплохую игру в матче с Англией, но в игре со словаками, к сожалению, проиграла заслуженно, потому что «включилась» только в последние 20 минут. Российской команде нужна была победа, и я ожидал от нее настоящей борьбы. Поэтому я и остался немного разочарован их игрой – было ощущение, что они отдали не все ради победы.

    Думаю, проблема все-таки в самоотдаче. Российская команда могла бы показать куда более интересную игру, но игроки не полностью выложились», – заявил Пети.

    Источник: ТАСС

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    16.06.2016 12:43
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 16 июня 2016, 21:46

      просто им плевать такое чуство

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 июня 2016, 15:34

      Да нет без Широкова остроты в атаке... Вот и забиваем с его выходом по мячу три матча подряд... Вчера Широков ещё и на второй гол мяч Дзюбе выложил, но тот промедлил, пытался улучшить позицию для удара и его удар накрыли в конце концов... Широков у нас - МОЗГ атаки! Пишу об этом с эпохи Капелло... Но господа Слуцкий и Мутко имеют своё представление о футболе... Результат налицо... Не выпустят Широкова в стартовом составе на матч с Уэльсом, то полагаю, что ловить будет вообще нечего...

      3
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > cska-62 16 июня 2016, 16:31

      Дооя правды в этом есть.
      Шатову ещё место на флаге, ушел,оформил ассист.
      На банку смолова,бесполезный.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 июня 2016, 14:10

      наши не то что не стараются или им пох, наши играют без адреналина, а почему наши играют без адреналина? да потому что они Словаков "колхозом" считают, а это банальная физиология, только когда у тебя в крови адреналин зашкаливает, вот тогда ты и можешь показать уровень больше чем ты можешь только за счет старания.

      А как сделать чтобы наши не считали другие сборные "колхозом"? Да просто отмените лимит и не держите их в золотых клетках РПЛ.
      А у нас наоборот, продлили эту золотую клетку до 2018 года и в 2018 году будет абсолютно тоже самое.

      6
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      Рейтинг: +423

      Drapik 16 июня 2016, 14:05

      Все соперники по группе в рейтинге ФИФА выше. И по игре все соперники выглядят лучше.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Drapik 16 июня 2016, 14:44

      Ростов с Бердыевым были в конце списка

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      ajoq 16 июня 2016, 14:01

      Да все просто. Вспомните вот эти новости
      http://bombardir.ru/news/469278
      http://bombardir.ru/news/469050

      Им "пришлось" отменить свои отпуска, понимаете. Вот факты, отражающие отношение и настрой. Ну а самый очевидный факт - игра, все видно на поле.

      А вообще пора уже признать положение сборной России. Выход в финальную часть ЧЕ - уже успех. Все, что выше - сверхуспех. Это - реальное положение дел середняка.

      А нытье и говно - как-будто мы фавориты и просираем незаслуженно. Все по делу. Просто смотрите Евро и наслаждайтесь праздником футбола. Берегите нервы =)

      3
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      Рейтинг: +17

      Синий слон 16 июня 2016, 13:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как платят, так и работают.

      -7
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      Рейтинг: +875

      sidul1 16 июня 2016, 13:54

      они очень устали от прошедшего чемпионата страны,одна игра в неделю и то пешком,российский паспорт и так гарантирует место в составе и хорошее бабло,быстрее бы в отпуск.Плевать им на честь страны,убрать лимит,все встанет на сои места.Мудко хватит вредить

      5
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      Рейтинг: +22

      Ruhaaa 16 июня 2016, 13:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Слуцкому лучше свиней пасти. Уровень игроков нормальный. Нет тренера

      -4
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      Рейтинг: +31

      Васятка 16 июня 2016, 13:36

      а зачем??!! зачем отдаваться игре полностью и еще и (не дай Бог!!) выигрывать? так и так бабло офигенное получают, на сборы - только за границу! вот если б их всех на МРОТ перевести, как практически всё население России, а при победе - денежные призы, вот тогда б и забегали! а так...игрок ходит- деньга капает! слабаки!

      7
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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 16 июня 2016, 13:21

      Дзюба дубок и клоун пусто емеля

      -1
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