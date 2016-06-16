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    Луческу взял на первый сбор «Зенита» 28 игроков

    «Зенит» вышел из отпуска и приступил к подготовке к новому сезону под руководством Мирчи Луческу. Главный тренер на первый сбор вызвал 28 игроков.

    Вратари: Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Максим Рудаков.

    Защитники: Александр Анюков, Дмитрий Богаев, Луиш Нету, Вукашин Йованович, Илья Зуев, Эсекиэль Гарай, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Евгений Чернов.

    Полузащитники: Хави Гарсия, Павел Могилевец, Александр Рязанцев, Вячеслав Зинков, Юрий Бавин, Маурисиу, Алексей Евсеев, Никита Саламатов, Максимилиан Проничев, Алексей Гасилин, Сергей Иванов Дмитрий Кириллов.

    Нападающие: Павел Кириенко, Рамиль Шейдаев, Павел Долгов, Лука Джорджевич.

    20 июня команда отправится на сбор в Австрию, где проведет товарищеские матчи с олимпийской сборной Ирака, «Карабахом», «Университатей» и «Легией».

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    Источник: ФК «Зенит»

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    16.06.2016 12:14
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 17 июня 2016, 04:40

      Жирков в порядке оказывается

      0
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      Рейтинг: +368

      mik1954 16 июня 2016, 18:03

      Мало из представленных ребят имеют шанс на попадание в основу...

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > mik1954 17 июня 2016, 11:34

      Не согласен, Евсеев,Богаев,Магилевец,Гасили
      н,Долго вполне могут побороться за место

      0
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      Рейтинг: +23

      РомаКраснодар 16 июня 2016, 15:55

      Много молодёжи. Интересно будет понаблюдать.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      firs04 16 июня 2016, 15:51

      Вот Бегемот Слуцкер и оконфузился. А Жирков то здоровенький!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +272

      Inks 16 июня 2016, 15:49

      Скоро и остальные присоединятся, когда наша сбродная вылетит

      0
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 16 июня 2016, 15:48

      Что за университатя

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 16 июня 2016, 15:02

      Удачи, ребята.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 16 июня 2016, 14:53

      Теперь можно посоветовать молодым удачи, пусть выкладываются на 120%, следующий шанс для них будет не скоро, тем более при этом тренере вполне реально получить место в основной команде главное как я сказал выжать из себя максимум.

      0
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      Рейтинг: +11227

      alp > Lenin26 16 июня 2016, 15:25

      поддерживаю! а лучше, пусть выкладываются на 200%. за основу. за сборную на ЧМ

      1
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      Рейтинг: +13

      Лео Месси 001 16 июня 2016, 14:53

      Павел Киреенко и Дмитрий Богаев вообще-то в Тосно перешли

      2
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 > Лео Месси 001 16 июня 2016, 15:14

      Перешли.....но поедут на сборы их клоны....не заметил чтоли какую херню бомбардир частенько публикует

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 июня 2016, 14:30

      сколько лет этот Лука Джор-ч в Зените а толку ноль

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