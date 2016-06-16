Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Русские себя нормально ведут»

    Глава Российского футбольного союза Виталий Мутко обратил внимание УЕФА на провокации со стороны английских болельщиков на чемпионате Европы во Франции.

    «Я обратил внимание УЕФА на поведение английских болельщиков. Сделал это еще перед матчем со Словакией. Там сплошные провокации. Я видел англичан, что они творили в Марселе. Почему-то на их поведение закрывают глаза. Русских почему-то обвиняют, но мне кажется, они зря это делают. Русские себя нормально ведут, но почему-то им по улице не пройти – они стали мишенями», – заявил он.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.06.2016 11:47
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 16 июня 2016, 15:43

      Каков министр, такова и сборная. Они поехали туда пивка попить, а не играть.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Keeper161 16 июня 2016, 14:42

      НОУ КРИМИНАЛИТИ

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Keeper161 16 июня 2016, 15:25

      А ПОЛИТИКАНО ИНСИНУАЦИАНО?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +44

      Keeper161 > cska-62 16 июня 2016, 22:58

      БУДЕТ ЕВРО АССАЦЭЭЙЙШЭН ИТ ИС РЕКАМЕНДЭЙШЭН ИС НЭЦНЭЛ СПЭЙШЭН ЕВРО

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 июня 2016, 13:21

      Из цикла «Мудрость Сталина на все века…»:
      - Товарищ Сталин! Нашу сборную чуть не сняли во Франции с чемпионата Европы из-за поведения болельщиков… А теперь ещё и словакам проиграли… Что делать?
      - Я думаю, нужно помочь нашей сборной… И послать на матч Англия – Уэльс «вежливых людей»… Поручив проведение мероприятия товарищу Луговому…

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > cska-62 16 июня 2016, 14:37

      Тест:Кто знает кто такой Луговой,ставьте +

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      alboro > cska-62 16 июня 2016, 15:14

      "мудрость" Сталина? - идут двое. навстречу двое. - Давай им по морде дадим. - А если нам дадут? - А нам за что.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > андрей андреев 16 июня 2016, 15:15

      Нынешняя молодежь знает о том, кто такой Луговой... И полагаю, что будет скоро знать ещё лучше, ибо ЛДПР скоро прославится! То ли Кремль поручил, то ли просто решили выпендриться, но выступили с законодательной инициативой об отмене ст.282 УК РФ... Если отменят, то Вы ещё вспомните моё предупреждение о "смене курса"... Пока же формально всё выглядит так: искусственно созданная Старой площадью партия Жириновского оказалась адекватнее и разумнее почти всех европейских государств! Парадоксально, но факт!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > alboro 16 июня 2016, 15:18

      Простите, но при всём моём неприятии большевизма в принципе, Сталин у них действительно был самым умным вождём... И почти полмира превратил в "социалистический концлагерь"... :-))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 16 июня 2016, 12:37

      Хочешь сказать,татары плохо

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +92

      rusti2006 > андрей андреев 16 июня 2016, 12:42

      Выходить так

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      Bekkz 16 июня 2016, 12:21

      Потому что крайние.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11